中芯国际内部两尊半导体大神斗法：一个来了，一个要走

日前，中芯国际发布公告称，经公司董事会任命，蒋尚义将担任公司执行董事、董事会副董事长以及战略委员会成员，该任命已经在 12 月 15 日当日其生效。在蒋尚义就任之时，中芯国际董事会的另一名核心成员却提出辞职——他就是中芯国际联合首席执行官梁孟松。

蒋尚义曾在台积电期间牵头关键节点研发项目，台积电的行业地位从技术跟随者发展为技术引领者。在此次回归中芯国际的任命中，蒋尚义的任期是从 2020 年 12 月 15 日至公司 2021 年股东周年大会，此后他还需要接受重选，如果获得重选，则须按照公司组织章程细则至少每三年一次轮值退任。

提出辞职的梁孟松也曾经在台积电任职，并且曾与蒋尚义在台积电共事，担任蒋尚义的下属。在蒋从台积电退休时梁孟松未能如愿提升为主管，此后还有一番纠葛。

两人在中芯国际再次碰头并不融洽，在中芯对蒋尚义人事任命的投票中，梁孟松投了无理由弃权票。

目前，蒋尚义（副董事长）和梁孟松（联合首席执行官）都以执行董事的名义出现在中芯国际的董事会中，但不知道这一局面未来是否会发生变动。

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