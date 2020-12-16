中芯国际被曝内讧 CEO梁孟松请辞真实原因令人惋惜

中芯国际作为国产芯片的一杆大旗，任何举动都牵动了业界的关注，更不要说“中芯国际被曝内讧，CEO梁孟松请辞”这么爆炸的消息发出后，自然在业界引发了海啸一般。人们除了感到吃惊之外，更多的是惋惜，据说CEO梁孟松请辞前5nm/3nm已获得突破。



中芯国际被曝内讧 CEO梁孟松请辞

中芯国际被曝内讧，CEO梁孟松请辞，绝对是今天各大新闻媒体的头版头条，整个事件起因为台积电前COO、技术大神蒋尚义回归中芯国际任职副董事长。随后中芯国际联席CEO梁孟松宣布辞职，理由是非常的“错愕与不解”，觉得“已经不再被尊重与不被信任”。

现年74岁的蒋尚义，在半导体行业工作超过40年，拥有很丰富的半导体制程技术和专业知识。他在前往弘芯任职之前，曾是台积电共同营运长，更是台积电的重要灵魂人物之一，深得台积电创始人张忠谋器重和信任。



中芯国际被曝内讧 蒋尚义将出任副董事长

而中芯国际被曝内讧，CEO梁孟松请辞的关键，则是随后蒋尚义加盟武汉弘芯，出任CEO。不过，随着武汉弘芯项目烂尾逐渐被曝光，蒋尚义已经在今年11月17日发布律师函声明已经于6月因个人原因辞去武汉弘芯一切职务，且弘芯也已经接受了蒋尚义递交的辞呈。

据传，随着蒋尚义走马上任中芯国际后，梁孟松将直接向蒋尚义汇报，梁孟松对此次的人事安排有异议，已在董事会上提出辞呈。这也是中芯国际被曝内讧，CEO梁孟松请辞的真实原因和整个事件的来龙去脉。



中芯国际被曝内讧 CEO梁孟松请辞

中芯国际联席CEO梁孟松在致董事会信函中表示：“我是在12月9号，上星期三早上，接获董事长电话告知：蒋先生即将出任公司副董事长一职。对此，我感到十分错愕与不解，因为我事前对此事毫无所悉。我深深的感到已经不再被尊重与不被信任。”

“我觉得，你们应该不再需要我在此继续为公司的前景打拼奋斗了。我可以暂时安心的休息片刻。在公司董事会和股东会通过蒋先生提名任职之后，我将正式提出辞呈。但是公司应该对我这三年多的贡献给予全面公正的评价，而我应有接受和申诉的权利。”

其实令外界感到意外的是，此前人们以为外界还憧憬着，“蒋尚义或将成为赵海军、梁孟松与董事长间的沟通桥梁”，使得中芯国际内部管理层更加的团结，在中芯国际正面临着美国的种种打压的背景之下，继续推动中芯国际的发展。



中芯国际被曝内讧 CEO梁孟松请辞

万万没想到“中芯国际被曝内讧，CEO梁孟松请辞”却成为今天的头条。

“我来中国大陆本来就不是为了谋取高官厚禄，只是单纯的想为大陆的高端集成电路尽一份心力。”梁孟松在辞职信中表示，“我的短期目标，似乎已经超预期、圆满的达成了……我可以暂时安心的休息片刻。”中芯国际被曝内讧，CEO梁孟松请辞，梁孟松如是说。

尽管CEO梁孟松如是说，但是如果我们换位思考，蒋尚义回来担任副董事长，等于梁孟松头上突然多了个顶头上司，而且还要向其汇报业务，这肯定会让本就心高气傲的梁孟松“感到十分错愕与不解”，所谓一山不容二虎，这也是人们称为“内讧”的原因吧。



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梁孟松透露中芯国际的“28nm、14nm、12nm及N+1等技术均已进入规模量产，7nm技术的开发也已经完成，明年四月就可以马上进入风险量产。5nm和3nm的最关键、也是最艰巨的8大项技术也已经有序展开， 只待EUV光刻机的到来，就可以进入全面开发阶段”。

而在这个关键时刻曝出“中芯国际被曝内讧，CEO梁孟松请辞”如此重大的人事变动，必然会引发业界震动，实在令人感到惋惜！

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