患儿家属拒为网约车司机作证系乌龙 医院成为事件背锅侠

今日，在网络上造成极大影响的“患儿家属拒为网约车司机作证”终于有了比较圆满的解释，原来整个事件竟是一场乌龙，是医院给错了电话导致。好在整个事件虽然事出突然，但是各界的反应没有让好人吃了亏，没有让好人寒了心，这直接上还是好人多！



患儿家属拒为网约车司机作证系乌龙

回顾患儿家属拒为网约车司机作证系乌龙整个事件，事发于广东东莞的滴滴司机艾先生近日接到一张订单，乘客为一家三口带着一个婴儿，上车不久婴儿突发疾病失去知觉。艾先生连闯三个红灯将孩子送医，为此他要被扣18分，并处以600元的罚款。

这原本是一件见义勇为救人的好事，没想到患儿家长的反应却让这位滴滴司机暂时伤了心。让滴滴司机师傅遗憾的是，患儿家属拒绝为司机作证，好在滴滴将相关录音等证据提供给了警方，艾师傅免于处罚。如此一来，整个事件瞬间在网络上炸了锅。



患儿家属拒为网约车司机作证系乌龙

有人说患儿家属拒为网约车司机作证是冷血，也有人说患儿家属拒为网约车司机作证寒了心，不过最新报道指出，这是一起乌龙事件，所谓的患儿家属并非真正乘坐艾师傅网约车地当事人，原来是医院给错了电话号码，原来患儿家属拒为网约车司机作证系乌龙。

医院方面表示，本院还有另外一名患儿，误将另一位患儿家属的电话号码给到了对方，导致了这样结果，目前艾师傅已经和当事人见面并得知了事情的最终真相。最终患儿家属拒为网约车司机作证系乌龙，滴滴司机也终于获得了清白。



患儿家属拒为网约车司机作证系乌龙

不过当患儿家属拒为网约车司机作证系乌龙结束以后，我们静下心来复盘整个事件的时候，虽然这是一个乌龙事件，但也是一个暖心的事件。滴滴方面为了表扬艾师傅助人为乐的行为，滴滴出行将授予其“滴滴公益榜样”称号，并颁发见义勇为奖金，鼓励其正能量行为。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：患儿家属拒为网约车司机作证系乌龙 医院成为事件背锅侠http://news.zol.com.cn/758/7587071.html