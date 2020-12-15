权威媒体评出年度PC硬件 照这个DIY攒机准没错

老牌硬件网站Tom's Hardware在全球的权威和影箱子就不多介绍了，估计这家网站存在的时间都比很多玩家的年龄都久了。今日，Tom's Hardware公布了编辑部选出的2020年度硬件获奖名单，估计照着这个名单买绝对没错。废话不多说，上名单！



权威媒体评出年度PC硬件

年度最佳CPU：AMD锐龙5 5600X

年度最佳显卡：NVIDIA RTX 3080

年度最佳游戏显示器：华硕ROG Swift PG259QN

年度最佳4K游戏显示器：华硕ROG Swift PG43UQ

年度最佳游戏本：华硕ROG Zephyrus G14（锐龙9 4900HS+RTX 2060 Max-Q）

年度最佳超极本：戴尔XPS 17

年度最佳SSD：三星980 Pro

年度最佳机箱：联立Lancool II Mesh

年度最佳主板：华擎X570 PG Velocita

年度最佳游戏键盘：海盗船K100

年度最佳游戏鼠标：罗技G Pro X Superlight

年度最佳游戏耳机：海盗船HS60

年度最佳游戏主机：Xbox Series X

年度最佳儿童电脑：Raspberry Pi 400

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