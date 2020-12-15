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    权威媒体评出年度PC硬件 照这个DIY攒机准没错

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    老牌硬件网站Tom's Hardware在全球的权威和影箱子就不多介绍了，估计这家网站存在的时间都比很多玩家的年龄都久了。今日，Tom's Hardware公布了编辑部选出的2020年度硬件获奖名单，估计照着这个名单买绝对没错。废话不多说，上名单！

    权威媒体评出年度PC硬件 照这个DIY攒机准没错
    权威媒体评出年度PC硬件

    年度最佳CPU：AMD锐龙5 5600X

    年度最佳显卡：NVIDIA RTX 3080

    年度最佳游戏显示器：华硕ROG Swift PG259QN

    年度最佳4K游戏显示器：华硕ROG Swift PG43UQ

    年度最佳游戏本：华硕ROG Zephyrus G14（锐龙9 4900HS+RTX 2060 Max-Q）

    年度最佳超极本：戴尔XPS 17

    年度最佳SSD：三星980 Pro

    年度最佳机箱：联立Lancool II Mesh

    年度最佳主板：华擎X570 PG Velocita

    年度最佳游戏键盘：海盗船K100

    年度最佳游戏鼠标：罗技G Pro X Superlight

    年度最佳游戏耳机：海盗船HS60

    年度最佳游戏主机：Xbox Series X

    年度最佳儿童电脑：Raspberry Pi 400

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：权威媒体评出年度PC硬件 照这个DIY攒机准没错http://news.zol.com.cn/758/7587067.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/758/7587067.html report 730 老牌硬件网站Tom's Hardware在全球的权威和影箱子就不多介绍了，估计这家网站存在的时间都比很多玩家的年龄都久了。今日，Tom's Hardware公布了编辑部选出的2020年度硬件获奖名单，估计照着这个名单买绝对没错。废话不多说，上名单！权威媒体评出年度PC硬件年度...
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