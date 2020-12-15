麦当劳四大汉堡全部9.9元 以前没钱吃麦当劳 现在没钱吃麦当劳

中国汉语博大精深，比如“以前没钱吃麦当劳，现在没钱吃麦当劳”就蕴含了丰富的内涵。不过话说回来，自全球疫情爆发以来，麦当劳中国所表现出来的那种强烈的求生欲还是非常令人赞叹的，每天各种降价和优惠确实带来了很多实惠，如今四大汉堡更是同价9.9元。



麦当劳四大汉堡全部9.9元

根据报道，麦当劳半个月内两次通过官方微博宣布，整个12月，麦辣、板烧、麦香鸡、麦香鱼4款汉堡以9块9优惠价在支付宝发布大促。今年麦当劳加速在中国通过线上渠道推广“会员日”，试图通过单品大幅促销获取新用户，但4款核心产品同时降价则前所未有。

尽管麦当劳中国如今正在如火如荼的大干猛干，各种优惠接连不断，但是麦当劳全球因为疫情遭受的影响可以说是相当严重的。据了解，受全球疫情冲击，今年二季度麦当劳刚遭遇15年来最差业绩，净利润同比收缩44.09%至15.91亿美元。



以前没钱吃麦当劳 现在没钱吃麦当劳

很显然，麦当劳如今的核心就只能放在中国了，毕竟中国的疫情控制的更出色，除了个别高风险地区之外，大部分地区已经恢复了疫情之前的状态。而在各种降价促销的优惠下，目前麦当劳门店的生意可以说是非常火爆的。

以小编为例，我就连续快吃了几个月的麦当劳了。因为除了麦当劳是北京中关村地区最便宜的正规餐饮之外，以前附近比较近的适合工薪阶层午餐的地方基本都在疫情期间停业之后留再也没有以后了……

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