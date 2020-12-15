甩了！苹果iPad新品大降价，搭配A13不足2000元清仓大甩卖

甩卖，甩卖，清仓大甩卖！今天有爆料达人在推特上表示，苹果打算降低iPad入门门槛，而明年春季的iPad 9将会再次降低起售价格只300美元之内，并且搭配的是并不算落伍的苹果A13系列处理器。难道苹果这么做是为了清理A13芯片的库存吗？



苹果iPad新品大降价

根据爆料消息提示，明年春季iPad 9的起售价格将会从现有的329美元下调至299美元，同时屏幕会稍微放大到10.5英寸。在推文中显示iPad 9将会在2021年年初上市发售，这意味着我们在明年上半年会看到这款亲民平板。

iPad 9会采用A13 Bionic处理器，通过提供和iPhone 11系列相同的芯片，有望比当前的iPad 8（配备A12 Bionic）提供更澎湃的性能。此外，爆料者还表示搭配A13 Bionic的是4GB的内存，但并没有明说是升级到LPDDR5还是依然使用LPDDR4x。

不过iPad 9将仍然会有Home键（Touch ID指纹识别装置），以及Lightning接口。苹果公司于去年9月推出了带有A12芯片的第八代产品。但那次只是很小的更新，芯片从A10升级到A12。没有其他规格更改。

据说第九代iPad的起步价可能会略低一些，大约是299美元（约合人民币1950元），存储配置为64GB起步，目前的产品是32GB。

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