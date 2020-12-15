社区团购不能搞低价倾销 阿里、美团、滴滴等签字同意

最近关于社区团购的批判声不断，成为业界争论的焦点。目前南京市市场监管局发布《电商 “菜品社区团购”合规经营告知书》，对各电子商务平台经营企业以 “菜品社区团购”模式从事经营活动提出合规告知，在全省范围内率先规范社区团购市场。

《告知书》重点强调了 “有序竞争”和 “诚信经营”两个关键词，要求平台经营者不得以不正当竞争方式获取交易机会或竞争优势，并因此损害其他经营者或消费者合法权益，尤其不得以低于成本的价格实施低价倾销，扰乱正常经营秩序，损害国家利益或其他经营者的合法利益。

据中国江苏网等媒体报道，南京市市场监管局还组织召开了电商 “菜品社区团购”合规经营座谈会，阿里巴巴、美团、滴滴、苏宁、在南京等电商社区团购相关负责人参加座谈。

报道指出，上述多家企业现已在《告知书》上签字，承诺将积极配合政府监管部门工作，在今后的经营活动中严格遵守法律法规，诚信经营、依法经营，开展有序良性竞争，共同营造良好的社区团购市场秩序和消费环境。

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