王海手撕罗永浩甩锅回应 称将起诉品牌方和罗永浩

不得不说，老罗这次摊上大事儿了。原本以为这么多网红主播唯独老罗不会翻车，没想到还是树大招风，老罗百密一疏还是被职业打假人王海抓了把柄。如果说双方期初的接触还尚存一些礼仪和试探，那么昨晚王海在微博上手撕罗永浩甩锅回应，那就是真刀真枪的开干了。



事件起因

整个事情源自上周末王海转发的一条微博，网友称老罗卖的是漱口水，配发的视频却是洗牙清洁牙结石的视频，王海表示“罗永浩老师，涉嫌洗牙视频误导欺骗消费者，得准备钱退一赔三了，广告代言人承担连带责任。 ”随后漱口水宣传微博也被删除，无法查看。

针对职业打假人王海的点名，@交个朋友官方微博随即发布长文进行了详细的解释。但这样的解释被王海比喻为“甩锅”。针对@交个朋友官方微博的回应，王海针对这段长文中提到的种种细节进行了逐一的抨击，这完全是手撕的节奏，具体如下：

上周末王海先生在其微博中指出，罗永浩直播过的邓特艾克（DentylActive）漱口水视频涉嫌虚假宣传，要求罗永浩退一赔三。我们第一时间进行了调查，现同步情况如下：

王海微博中指出的“罗永浩涉嫌虚假宣传”的视频，其实是一个和罗永浩完全无关的微博号“成为种草姐的101天”（后简称“种草姐”）的一条微博视频内容。

“种草姐”在未经“交个朋友”或罗永浩本人授权同意的情况下，在其制作的内容中擅自加入了罗永浩直播片段的视频剪辑。王海指责罗永浩“用洗牙视频来表现漱口水的效果”，其实这段“洗牙视频”是“种草姐”制作或剪辑的，不是罗永浩直播中的内容。我们已经通过微博私信联系种草姐，要求其删除侵权内容，并保留追究法律责任的权利。

回应：罗永浩甩锅不专业。无论种草姐还是其他广告发布者，虚假视频链接都直接指向邓特艾克旗舰店，其性质属于邓特艾克的企业行为——发布虚假广告，而且是已经发布了很长时间。罗永浩作为代言人声称未授权未同意，自己证明了其作为广告代言人在代言期间没有做到审慎履行相应内容的注意义务，客观上属于明知或应知仍然放任虚假广告欺骗消费者。另外，不要求广告主邓特艾克停止发布虚假广告，只要求发布者删除属于避重就轻，客观上在袒护邓特艾克。

原文：王海指责邓特艾克漱口水品牌是“假洋鬼子”，是涉嫌虚标厂名厂址的假冒进口商品。我们在此澄清一下：

【1】制造邓特艾克漱口水的派瑞（PerirPoducts）公司原本是一家英国私营公司，20年来致力于生产和销售口腔护理产品，目前已被收购并入英国上市公司VentureLife。

回应：派瑞公司制造是谎言。派瑞公司没有生产工厂，标注的所谓代工厂D.D.D.LIMITED正忙着破产。另外所谓英国上市公司VentureLife，公司之家的记录是2018年8月7日股票分配后的资本声明251,136.318英镑，小微企业？

证明在英国生产很简单，把英国工厂生产的照片和视频给大家看看不香么？我要是罗永浩，直接上视频和照片，证明在英国破产工厂生产。

原文：【2】派瑞公司通过了天猫、京东等大电商平台的严格审查，在这些电商平台上都开有旗舰店和官方自营店，并拥有足够多的用户销售数和较高的产品好评度。

回应：谁教的逻辑学？有天猫店不等于没有欺诈行为，不等于不是假洋鬼子。好评有没有刷的？

原文：【3】深圳麦凯来公司是VentureLife在中国的代理商。麦凯来的报关单，可以证明邓特艾克漱口水是英国进口商品（某些批次的产地也可能是欧洲其他国家或地区）。而且与麦凯来合作前，我们的法务也按工作流程确认过邓特艾克在国内的品牌合法授权链路是完整的。

回应：深圳麦凯莱科技发展有限公司是邓特艾克和DentylActive中国商标的持有人，派瑞公司受让了深圳麦凯莱科技发展有限公司DentylActive中国商标后，深圳麦凯莱科技发展有限公司才有可代理的DentylActive中国商标。罗永浩确认过品牌合法授权链路，可见知道了事情的真相却没有告诉消费者DentylActive中国商标本来是深圳麦凯莱科技发展有限公司的，为了成为派瑞公司的中国总代理才把DentylActive中国商标转让给了派瑞公司。有点绕？谁主张谁举证原则，罗永浩直接把麦凯莱的报关单晒出来最有说服力，看看报关单是不是也进口了65万瓶？

原文：【4】王海提到的派瑞公司注册的办公地址VENTUREHOUSE是虚拟办公地址。虚拟办公地址和虚假地址是两个概念。虚拟地址是真实存在的，可以用来注册公司。实际上，很多世界500强公司都会使用虚拟办公地址为子公司注册。

回应：需要补充的是英国上市公司VentureLifeGroupPlc也在虚拟地址注册，VentureHouse,2ArlingtonSquare,DownshireWay,Bracknell,Berkshire,RG121WA,UnitedKingdom

原文：【5】王海还提到梅尔·罗森伯格是一个被多家公司“拼单”的外国演员，这也是一个误会。梅尔·罗森伯格确实是开发邓特艾克产品的科学家（详见：https://en.wikipedia.org/wiki/Mel_Rosenberg)，至于邓特艾克的品牌方或运营方为什么没有使用罗森伯格本人的照片，而是从微图图库中选了一张平面模特照片做宣传，我们也不是很清楚，相信是市场运营人员的失误（不管是不是前述原因，这件事都跟品牌真实性或产品质量完全无关）。

回应：用演员冒充科学家是欺诈行为，这不仅需要退一赔三起步价500元，还需要罗永浩向消费者公开道歉——没有尽到审慎注意义务。如果存在选品流程的话，以罗永浩的英语水平，早翻墙看看维基百科不就不会用错照片了？这种甩锅涉嫌抄袭耐克。我举报耐克宣传篮球鞋两个气垫实际上只有一个，耐克就是解释说用错了宣传材料。那不照样罚款487万？

原文：王海发布的与事实有严重出入的微博内容，误导了公众和媒体，也给我们和品牌方带来了严重的不良影响。我们现在要求王海马上删除相关的失实微博内容，并及时发布澄清谣言的微博，我们保留追究法律责任的权利。我们一直都相信，王海职业打假的工作对净化商业环境客观上是有益的，只是希望王海以后再“打假”的时候，工作做得再严谨一些。

回应：哪些是谣言？哪些事实有出入？可否具体指出来？这么漏洞百出的骗局，罗永浩都没有发现，还让我咋严谨？

原文：“交个朋友”直播间从4月1日开播以来，一直对选品和销售讲解内容怀着非常严谨的态度。在选品时严格把关，在准备产品介绍讲稿时反复勘误，在现场直播时主播间互相频繁提醒以避免可能的口误误导消费者，尽全力避免出现“涉嫌虚假宣传”的情况。尽管如此，我们历史上还是出过一些小的事故（好在补救措施做得比较及时和有诚意），未来也不可能绝对地保证不出任何问题，所以欢迎大家继续监督，一起让直播电商行业发展得越来越好。

“交个朋友”直播间

2020年12月14日

回应：严谨态度、严格把关都是空话套话大话，不具备可执行性。罗永浩擅长的领域是英语教学和脱口秀，选品方面出问题在所难免，但仍然想继续忽悠消费者蒙混过关恐怕行不通。我已经举报，稍后也会将品牌方与罗永浩一起告上法庭，要求罗永浩承担连带责任。

其实说实话，老罗这次翻车相比其他网红故意贩卖假冒伪劣产品的性质要低很多，只能说树大招风而且正好赶在一个严打的风口上。虽说常在河边走难免不湿鞋，但是看热闹的网友却是从来都不嫌事儿大。有网友表示当年跟老罗对骂的几位如今都已经没消息了，老罗这次会折在王海的手里，还是会继续保持不败呢？非常期待事件的后续发展。

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