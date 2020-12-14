摩拜APP今晚正式停止服务 单车服务现已全面纳入美团

2018年共享单车风头正盛，美团宣布已全资收购摩拜。随后美团联合创始人、高级副总裁王慧文发布内部信，宣布未来摩拜单车品牌将更名为美团单车，美团 APP 将成为其国内唯一入口。最新消息，摩拜App、小程序今晚将停止服务和运营，全面纳入美团。



摩拜APP今晚正式停止服务

美团方面曾经表示，为了尊重用户习惯，摩拜单车全面纳入美团App并不会采取一刀切式，而是一个逐渐的过程。9 月，摩拜单车宣布从即日起正式启动旧车置换更新工作，橙色的摩拜单车将首次置换为 “美团黄”新款单车。

新款单车车身写着 “美团 APP 扫码骑行”，而 “摩拜 / mobike”品牌的字样将不再露出。目前，市面上已经很少见橙色的老款摩拜单车，几乎已被美团黄单车取代。摩拜在上月的一份通告中称，摩拜单车服务已全面接入美团，并更名为 “美团单车”。

具体来看，摩拜 App、小程序将于12月14日晚23时59分停止服务和运营，即日起可选择使用原摩拜账号登录美团App扫码免押金骑行。余额、骑行卡套餐等相关权益仍可在美团 App 内继续使用，详情请进入美团 App“骑车”或 “出行”频道的 “个人中心”查询。

在这里提醒摩拜单车的用户，自明日起您需要安装和使用美团App来使用单车服务了。

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