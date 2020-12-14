荣耀将采购联发科5G芯片 未来走势成业界关注焦点

按照此前华为出售荣耀的说法，这是一场产业链的自救行为，而且任正非也一度表示，要断就断的彻底。因此荣耀未来会采用哪家的芯片，未来会以一种什么样的姿态和形式再次跟用户见面，成为了业界关注的焦点。最新消息称荣耀或将采购联发科5G芯片。



今日有大量国外媒体报道，根据最新援引产业链人士透露的消息报道称，联发科计划在明年开始向荣耀出售5G处理器。另一家能向智能手机厂商大规模供应 3G、4G 和 5G 处理器的厂商。评论认为如果消息属实，那么荣耀未来的发展也就会获得一定的保障。



荣耀将采购联发科5G芯片

联发科的芯片虽然此前主攻低端市场，但是最近联发科发展的势头可谓迅猛。目前联发科已推出了多款天玑系列 5G 智能手机处理器，已推出的包括天玑 1000、天玑 820、天玑 800、天玑 800U、天玑 720 和天玑 700，已全面覆盖高端、中端和入门市场。

不仅仅是荣耀，目前一些国产手机品牌也在积极采用联发科的5G芯片，尤其近期一些采用天玑 1000芯片方案的中高端机型被发布出来。据了解联发科目前最高端的天玑 1000的性能要比高通骁龙865逊色一些，但是相应的也要便宜很多，整体性价比也很出色。

鉴于目前华为和荣耀分解，且华为自身麒麟芯片将成为绝唱，那么未来荣耀可供选择的芯片供应商除了美国的高通，此外便是联发科了。高通总裁克里斯蒂亚诺 · 安蒙 (Cristiano Amon)此前曾表示，他们非常高兴出现一个新的市场参与者，他们将同荣耀进行对话。

既然如今传出联发科计划明年开始向荣耀供应5G芯片的消息，那么下一个悬念就要看高通的了。

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