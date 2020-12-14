熊孩子在iPad上氪金11万元 苹果拒绝为其退款

熊孩子哪儿都有 ，今年特别多。据《纽约邮报》报道称，一个6岁的孩子在App Store上花费了1.6万美元（约合人民币近11万元）购买世嘉的iPad版《Sonic Forces》。其家长向苹果申请退款的事情结果遭到苹果的拒绝。

这件事情发生在康涅狄格州威尔顿，Jessica Johnson发现在过去的几个月里，她的信用卡出现了一系列支付行为，皆为“苹果的应用内购买”。据悉，这些支付都是她最小的儿子George购买的，他不断地为游戏《Sonic Forces》购买游戏中的货币。

据报道，今年7月George开始购买游戏中的附加组件，从1.99美元的游戏包到99.99美元的游戏包，连续几个月，他的消费总额达到了16,293.10美元（折合人民币约为106，630元）。7月9日，Johnson的账户上出现了25笔费用，累计价值超2500美元。

苹果拒绝退还Johnson的钱，因为她没有在这些支付发生的60天内打电话给他们。而Johnson表示，这是欺诈行为，因为都没有相应的花费通知。苹果的技术支持人员显然对Johnson也很冷淡，除了拒绝退款外，并没有提供任何技术上的帮助。

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