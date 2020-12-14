特斯拉再曝行驶中自燃事故 车门都被烧出个大洞

特斯拉事件屡见不鲜，电动汽车的电池安全性问题也令很多消费者感到担忧。近日，一辆2015款特斯拉Model S在美国疑似发生自燃事件。当地的消防部门，接到报警求救之后，赶赴现场，将车辆的明火扑灭。通过现场图片上看，车门都被严重烧穿。



特斯拉再曝行驶中自燃事故

总的来说这场事故看上去比较离奇，图片上看到车辆起火位置较为奇怪，在车辆的右侧。同时车辆副驾被烧出了一个大洞，车辆右前车轮的翼子板和行李舱部位，也被烧毁。车门一半是钢或铝材质的，一半的火灾很难将其烧穿，由此可见局部的温度奇高足以融化金属。



特斯拉再曝行驶中自燃事故

据车主介绍，他在驾车行驶途中，突然听到一声巨响，当他离开车辆之后，这辆Model S突然起火。车主还表示，现在看到特斯拉车型，都会感到恐惧，离得特别远。事实上类似Model S的自燃事件并非偶发，目前通过媒体报道的国内外均有不同的案例出现。

有外媒报道称，特斯拉内部邮件显示，2012年特斯拉就已知晓Model S电池组存在设计缺陷，并导致多起自燃事故的发生。特斯拉Model S的电池冷却系统末端连接配件使用的铝制材料较软，在使用过程中很容易磨损造成破裂，泄露冷却液，造成电池短路或者起火。

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