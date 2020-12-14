网约车司机为救婴儿连闯红灯家属拒作证 滴滴：发奖！

今天，一则 “网约车司机为救婴儿连闯红灯家属拒绝作证”的报道再度引爆网络热议。目前滴滴方面已经针对此事件进行回应，滴滴今日发布声明称，经核实该订单为滴滴平台订单，在警方提起调证流程后，平台已将车内录音录像提供给警方。



网约车司机为救婴儿连闯红灯家属拒作证

网约车司机为救婴儿连闯红灯家属拒绝作证事件源自网约车司机艾先生接到一张订单，乘客为一家三口带着一个婴儿，上车不久婴儿突发疾病失去知觉。艾先生连闯三个红灯将孩子送医，为此网约车司机将要面临着被扣 18 分，并处以 600 元的罚款。

交警表示需提供相关的医院证明，但婴儿家属却拒绝作证，称闯红灯跟他没关系。滴滴在声明中表示，经核实该订单为滴滴平台订单。目前，滴滴出行已实现行程中全程录音，且艾师傅车内安装了桔视录像设备，可以进行行程中录像。



网约车司机为救婴儿连闯红灯家属拒作证

基于用户个人隐私的保护，行程中的车内录音录像内容均加密保护，调取使用需要经过司机、乘客双方授权。目前平台已将车内录音录像提供给警方。滴滴已积极向警方提供其他证明素材，包括行车记录仪拍摄的车外录像及其他证明资料，尽力协助艾师傅还原真相。

另据@中国警方在线 官方消息，经过核实，警察蜀黍已经取消了对司机艾师傅的处罚。

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