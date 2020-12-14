市场监管总局：互联网行业不是法外之地

12月14日，市场监管总局公布对阿里巴巴收购银泰商业、腾讯控股企业阅文收购新丽传媒、丰巢网络收购中邮智递三起未依法申报违法实施集中案的调查结果，据《反垄断法》第48条、49条作出处罚决定，对阿里巴巴投资有限公司（下称阿里巴巴投资）、阅文集团（下称阅文）和深圳市丰巢网络技术有限公司分别处以50万元人民币罚款的行政处罚。

对此，阿里巴巴回应称接到通知已按照要求整改；丰巢网络回应媒体称“已经收到相关部门的通知，诚恳接受，积极落实。”

阅文集团回应称：“阅文集团收到通知并高度重视，已严格按照监管部门的要求，积极落实，全面做好相关的合规申报工作。”

据观察者网消息，反垄断局负责人表示，此次公布的这三起案件中均涉及到协议控制架构情形，其中既有被调查的经营者存在协议控制架构的情形，也有目标公司通过协议控制境内运营实体的情形。这也是市场监管总局首次对涉及协议控制结构企业违法实施集中作出行政处罚，对规范涉及协议控制架构企业的经营者集中行为具有重要意义。负责人补充表示，市场监管总局正在依法审查虎牙和斗鱼合并事项。

负责人强调，平台不是反垄断法外之地，互联网平台企业应当严格遵守反垄断法律法规，维护市场公平竞争。

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