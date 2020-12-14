    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 调研报告 > 正文

    苹果iPhone用户品味如何 他们都喜欢听周杰伦

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    Apple Music是苹果旗下的一款音乐播放软件，虽然其在国内曲库方面的优势不是很明显，无法跟QQ音乐和网易云相提并论，但是在国际上有一定的影响力。至少有一点可以肯定的是，Apple Music几乎100%都是苹果iPhone用户，那么这群人品味如何呢？

    苹果iPhone用户品味如何 他们都喜欢听周杰伦
    苹果iPhone用户最喜欢听周杰伦

    近期Apple Music发布了中国大陆年度最热TOP 100榜单，从榜单中可以看到，苹果用户还是比较喜欢周杰伦歌曲，至少前十名中有8首是周杰伦的歌曲，而榜单中的前三名分别是《晴天》、《七里香》、《一路向北》。

    榜单前十名中还有两位歌手的歌曲，分别是Taylor Swift的《Lover》和邓紫棋的《句号》。

    苹果iPhone用户品味如何 他们都喜欢听周杰伦
    周杰伦经典专辑《范特西》

    喜欢周杰伦的人群其实跨度蛮大的，比如小编作为80后表示当初周杰伦第一张专辑《Jay》在当时的大学校园里火的不要不要的。我依稀记得周杰伦第二章专辑《范特西》，就是周杰伦红色卫衣罩头的造型，这在当时兼职就是整个华语乐坛的巅峰中的巅峰了。

    而且后续的每张专辑都有很多经典的歌曲被传唱，虽在近些年周杰伦很少再有像《范特西》这么经典、跨时代，几乎首首都是经典的专辑出现了，但是周杰伦市场曝出的一些新单曲也能够广为传唱。所以周杰伦的歌曲受众很广，基本覆盖了80后至95后乃至00后人群。

    苹果iPhone用户品味如何 他们都喜欢听周杰伦
    喜欢周杰伦的都是什么样的人呢

    小编好奇搜索了一下，喜欢周杰伦的大部分都是什么样的人，结果看到了这个答案感觉还是很贴切的。这是否说的就是你呢？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果iPhone用户品味如何 他们都喜欢听周杰伦http://news.zol.com.cn/758/7585844.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/758/7585844.html report 1145 Apple Music是苹果旗下的一款音乐播放软件，虽然其在国内曲库方面的优势不是很明显，无法跟QQ音乐和网易云相提并论，但是在国际上有一定的影响力。至少有一点可以肯定的是，Apple Music几乎100%都是苹果iPhone用户，那么这群人品味如何呢？苹果iPhone用户最喜欢听周杰伦...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    内容纠错