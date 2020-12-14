苹果iPhone用户品味如何 他们都喜欢听周杰伦

Apple Music是苹果旗下的一款音乐播放软件，虽然其在国内曲库方面的优势不是很明显，无法跟QQ音乐和网易云相提并论，但是在国际上有一定的影响力。至少有一点可以肯定的是，Apple Music几乎100%都是苹果iPhone用户，那么这群人品味如何呢？



苹果iPhone用户最喜欢听周杰伦

近期Apple Music发布了中国大陆年度最热TOP 100榜单，从榜单中可以看到，苹果用户还是比较喜欢周杰伦歌曲，至少前十名中有8首是周杰伦的歌曲，而榜单中的前三名分别是《晴天》、《七里香》、《一路向北》。

榜单前十名中还有两位歌手的歌曲，分别是Taylor Swift的《Lover》和邓紫棋的《句号》。



周杰伦经典专辑《范特西》

喜欢周杰伦的人群其实跨度蛮大的，比如小编作为80后表示当初周杰伦第一张专辑《Jay》在当时的大学校园里火的不要不要的。我依稀记得周杰伦第二章专辑《范特西》，就是周杰伦红色卫衣罩头的造型，这在当时兼职就是整个华语乐坛的巅峰中的巅峰了。

而且后续的每张专辑都有很多经典的歌曲被传唱，虽在近些年周杰伦很少再有像《范特西》这么经典、跨时代，几乎首首都是经典的专辑出现了，但是周杰伦市场曝出的一些新单曲也能够广为传唱。所以周杰伦的歌曲受众很广，基本覆盖了80后至95后乃至00后人群。



喜欢周杰伦的都是什么样的人呢

小编好奇搜索了一下，喜欢周杰伦的大部分都是什么样的人，结果看到了这个答案感觉还是很贴切的。这是否说的就是你呢？

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