王海与罗永浩争端再次升级 涉事商品或为“假洋鬼子”品牌

上周小编还在赞叹这么多带货的主播，唯独罗老师这边没翻过车，果然还是罗永浩靠谱。可就在刚刚过去的这个周末，职业打假人和罗永浩终于杠上了，一开始双方还是比较文明的试探活力，现在事件则直接升级成真刀真枪的刺刀见红了，涉事商品或为“假洋鬼子”品牌。



交个朋友回应

针对这样的质疑，@交个朋友官方微博表示，王海微博中指出的“罗永浩涉嫌虚假宣传”视频是一个和罗永浩完全无关的微博号发布的一条视频内容，该微博号在未经授权的情况下擅自加入了罗永浩直播剪辑片段，并非罗永浩直播中的内容，我们已私信要求删除侵权内容。

至于王海指责邓特艾克漱口水品牌是“假洋鬼子”，是涉嫌虚标厂名厂址的假冒进口商品。我们在此澄清一下：制造邓特艾克漱口水的派瑞公司原本是家英国私营公司，20年来致力于生产和销售口腔护理产品，目前已被收购并入英国上市公司Venture Life。

派瑞公司通过了天猫、京东等大电商平台的严格审查，在这些电商平台上都开有旗舰店和官方自营店，并拥有足够多的用户销售数和较高的产品好评度。深圳麦凯来公司是Venture Life在中国的代理商。麦凯来的报关单可以证明邓特艾克漱口水是英国进口商品。

具体的一些回应，大家可以查看上面的截图。在罗永浩直播带货公司@交个朋友 发出了这份回应声明之后，没想到职业打假人王海依然不依不饶。

今天下午，王海本人在微博做出回应，表示邓特艾克漱口水品牌是“假洋鬼子”，其代工厂正在走破产程序。



王辉最新回应

王海同时表示，交个朋友提到的“深圳麦凯来公司”实际是“深圳麦凯莱”公司，不知道是故意弄错的还是粗心大意，邓特艾克这个商标本来就是深圳麦凯莱公司注册的，是后来转让给了马甲公司。

最后，王海还是将了罗永浩一军，王海还提到了报关单，表示拿报关单就证明这是英国进口商品，这个说法显然没有说服力。目前罗永浩方面并未有最新回应，不知道老罗能否拿的出报关单，我们静待事件的最新进展。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：王海与罗永浩争端再次升级 涉事商品或为“假洋鬼子”品牌http://news.zol.com.cn/758/7585831.html