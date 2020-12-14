阿里、阅文、丰巢因违反反垄断法被罚 透露出什么信号

提起“反垄断法”这四个，人们可能首先想到的是国外的那些科技巨头企业，比如微软、谷歌、亚马逊、Facebook等，因为这些公司常常因为反垄断纠纷而登上全球的头条。而根据最新的报道显示，阿里、阅文、丰巢因违反反垄断法被罚，这又透露出什么信号呢？



阿里、阅文、丰巢因违反反垄断法被罚

根据最新的处置结果，阿里、阅文、丰巢因违反反垄断法被罚的最新进展为，并于2020年12月14日依据《反垄断法》第48条、49条作出处罚决定，对阿里巴巴投资有限公司、阅文集团和深圳市丰巢网络技术有限公司分别处以50万元人民币罚款的行政处罚。

阿里、阅文、丰巢因违反反垄断法被罚，这次处罚共涉及这三个国内著名的公司。其中阿里部分，根据《反垄断法》规定，市场监管总局对阿里巴巴投资有限公司收购银泰商业（集团）有限公司股权进行了调查，正是因为这次收购让阿里涉嫌触犯了《反垄断法》。



阿里、阅文、丰巢因违反反垄断法被罚

其次，阅文集团收购新丽传媒控股有限公司股权也是因违反反垄断法被罚。2018年8月，腾讯控股子公司阅文与新丽传媒等签署协议，收购新丽传媒100%股权，并于当年10月完成交割丰巢的部分，因涉及深圳市丰巢网络技术有限公司收购中邮智递科技有限公司股权。

阿里、阅文、丰巢因违反反垄断法被罚的原因，在于收购完成后阿里巴巴投资、阅文和丰巢网络分别取得了控制权，属于《反垄断法》第二十条规定的经营者集中。参与集中的经营者营业额明显达到了《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条规定的申报标准。



阿里、阅文、丰巢因违反反垄断法被罚

阿里、阅文、丰巢因违反反垄断法被罚，其中阿里巴巴投资是阿里巴巴集团开展投资并购的主要实体，阅文是腾讯的控股子公司，丰巢网络是顺丰的关联公司。三家企业都在业内具有较大影响力，交易涉及百货零售、影视制作发行、快递末端投递服务等不同行业。

针对阿里、阅文、丰巢因违反反垄断法被罚，市场监管总局反垄断局表示，互联网行业不是反垄断法外之地，尽管罚款额度较低，但是上述三个案件的处罚可以向社会释放加强互联网领域反垄断监管的信号，打消一些企业可能存在的侥幸和观望心理，产生相应的威慑效果。



阿里、阅文、丰巢因违反反垄断法被罚

同时，阿里、阅文、丰巢因违反反垄断法被罚事件也逐渐透露出一个重要的信号，如今我们的互联网巨头企业已经逐渐成长为巨无霸型的公司，其触角几乎也伸向了线上和线下的各个行业，这些巨无霸公司资源和资金都十分雄厚，是否会扼杀中小企业成长，值得关注。

除此之外，顶格罚款50万元，对这些巨无霸公司是否有足够的约束力也值得探讨。那么阿里、阅文、丰巢因违反反垄断法被罚，您又如何看待呢？

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