苹果AirPods Max拼多多百亿补贴价来了！直降400元打造极致性价比

12月13日，苹果全新一代无线耳机AirPods Max正式登陆拼多多百亿补贴频道。据百亿补贴苹果专场页面显示，AirPods Max券后价为3999元，在4399元的市场价基础上优惠了400元，于12月15日12:00开始补贴。双12刚过，拼多多百亿补贴带来了具有极致性价比的AirPods新品，并通过补贴的方式让AirPods Max的价格首次低于4000元大关。





▲拼多多AirPods Max百亿补贴券后价为3999元，打造极致性价比

消费者可以通过拼多多APP的“百亿补贴”频道进入苹果专场页面进行购买。作为无线耳机品类中的明星产品，大批网友预定AirPods Max时得知最长需要等3个月后才能收到货，可见货源十分紧张。





▲在拼多多APP找到百亿补贴苹果专区，进入AirPods Max购买页面

拼多多AirPods百亿补贴负责人表示，参加百亿补贴的AirPods Max本月20号即可发货，网友们纷纷表示已经设置好了“12月15日的补贴提醒”，希望在市场货源不充裕的情况下抢到首发新品。



AirPods系列的AirPods 2和AirPods Pro两款产品在拼多多百亿补贴苹果频道中同样抢手，累计销量已经突破几十万。



▲AirPods2和AirPods Pro享受百亿补贴价，在拼多多买苹果耳机渐成用户消费习惯

除了像苹果AirPods这样的明星产品，拼多多平台上的小米、小度、OPPO、华为、BOSE等品牌的无线耳机产品同样具备价格优势。



▲拼多多上的热门无线耳机产品在价格方面具备优势

近期AirPods Max关注度飙升，iPhone12系列也仍旧保持着高人气。今年双12期间，拼多多平台上的iPhone12和iPhone12 mini在原有补贴的基础上迎来了一波“双12大促特价”。

在这次特价活动中，128GB的iPhone12在原有补贴基础上再降200元，首次低于6000元大关，券后价只需5899元。128GB版本的iPhone12 mini降幅高达1000元，券后价只需4999元，首次低于5000元价位。据商家披露，本月iPhone12的订单量还在大量追加，虽然双12已经结束，但消费者对iPhone12的热情预计将持续到双旦。

苹果AirPods Max开启预售当晚，大量网友跟进讨论新品的“多多价”，要求拼多多 “安排进百亿补贴”。“我们感受到消费者对这款新品有着极高的热情，无线耳机今年在平台上发展很快，拼多多会持续通过百亿补贴为用户带来具有极致性价比的产品，让消费者享受科技的同时，得到实惠。”AirPods百亿补贴负责人表示。

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