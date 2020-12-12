三星Galaxy S21真机跑分视频 骁龙888现场翻车？

尽管有很多消息称小米11将成为骁龙888的首发机型，但是目前按照情况来看，三星Galaxy S21系列的表现无疑更加积极，各种曝光接踵而来。继此前外媒曝光将于2021年1月14日全球发布Galaxy S21系列的消息后，一部Galaxy S21+真机泄露视频。



三星Galaxy S21真机跑分视频

外媒Random Stuff2曝光了一部Galaxy S21+的美版真机视频，并现场跑分GeekBench 5。从视频中可以看出，这台Galaxy S21+采用全面屏超窄边框设计，边框窄度肉眼看上去几乎达到四边框相近。

视频中除了展示S21+外观外，还进行了GeekBench 5跑分测试，单核分数为1115分，多核分数为3326分。作为对比，苹果A13芯片的单核跑分为1328分，多核跑分3626分，从这部S21+跑分成绩来看，骁龙888芯片的CPU性能基本达到苹果A13的水平。



三星Galaxy S21真机跑分视频

或许视频中S21+还是工程机的原因，跑分会低一些，待三星正式发布后，S21+的跑分是有可能超过苹果A13芯片的。

从跑分测试可知，该机型号samsung SM-G996U（对应三星Galaxy S21+），主板信息显示“lahaina”，即为高通骁龙888内部代号。配置上除了搭载全新的高通骁龙888处理器外，还将有搭载三星Exynos 2100处理器的版本。

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