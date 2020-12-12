清华两学生回应接力状告ofo：明知很难赢 愿做愚公移山

一个普通的消费者面对大公司的法务团队，几乎是没有胜算的可能，除非这件事造成了极大的社会影响，引起了全社会的关注。此前有报道称清华学生起诉ofo倒贴400元的消息引发了极大的社会语录，如今此事件仍未就此终结，清华两学生回应接力状告ofo再度已发热议。



清华两学生回应接力状告ofo

此次事件升级，清华两学生回应接力状告ofo，称“希望产生示范意义，开辟维权渠道。”仅仅这一句就博得了全网网友的点赞支持。言外之意，一个人的精力毕竟是有限的，明知这场官司很难赢，但是清华两学生接力状告ofo，愿做愚公把山移。

根据最新的消息称，小黄车ofo有1600多万用户在等待退还押金，截止12月10日，有媒体测算发现平均每天可以减少46个排队退押金的ofo用户，如此算来小黄车等退押金还要988年，简直是令人绝望。网友感叹，反正我这辈子是等不到了。



清华两学生回应接力状告ofo

当然，绝大多数ofo用户都是这么佛系的，只有部分比较年轻热血的用户表示决不能吃下这个亏。什么小黄车等退押金还要988年，我一天都等不了，我要把ofo告上法庭。他们是这么说的，也是这么做但，但结果却是不仅没有获得赔偿还倒贴了几百元的诉讼费。

此前，清华大学法学院两位学生先后向法院申请确认小黄车ofo仲裁协议无效，但均遭败诉，并“倒赔”了400元。之所以如此结果，是因为根据“小黄车”APP的协议，消费者只能申请仲裁。而要仲裁，最少得先交6100元。



清华两学生回应接力状告ofo

申请仲裁的最低费用为6100元，而小黄车约定只用仲裁解决争议。最终小孙在高昂的仲裁费用面前放弃了。法院作出裁定，驳回小孙的申请，但申请费400元由小孙负担。小孙不仅没有讨要回应该属于自己的99元押金，反倒是赔上了400元的申请费。

对此，两位学生回应称，起诉是想给大家开辟一个在法院维权的渠道，因为ofo现在的这个仲裁协议条款是提高了大家维权的门槛，“如果胜诉，那么就可以给大家提供一个门槛比较低的途径”。如果大家有合理的法律依据，可以在此基础上接力诉讼。

清华两学生回应接力状告ofo，为这两个年轻的小伙子点赞，这就是社会进步的表现！

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