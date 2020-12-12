美首批新冠疫苗24小时内投入使用 此前曾因过敏引发面瘫

今日，美首批新冠疫苗24小时内投入使用的消息再度引发全球关注。据国外多家权威媒体报道称，当地时间11日晚间，美国食品药品监督管理局（FDA）批准辉瑞和BioNTech的新冠疫苗紧急使用授权（EUA）申请，美首批新冠疫苗24小时内投入使用。



美首批新冠疫苗24小时内投入使用

当晚，特朗普通过推特账号发布视频称“已经开始将疫苗运送到该国的每个州，首批新冠疫苗将在24小时内投入使用。”他还提到，州长将决定疫苗将最先分配给哪些群体。特朗普表示，这是人类历史上最伟大的科学成就之一，将会挽救数百万人的生命。

就在确认美首批新冠疫苗24小时内投入使用之前不久，辉瑞公司宣布了III期临床的最终结果，在参与的44000多人试验中，总共有170人感染了新冠病毒，其中安慰剂组有162人，疫苗组只有8人感染，有效率达到了95%。

如此高效率的疫苗，自然也是为辉瑞吸引了很多的订单，不过疫苗似乎还是有一些后遗症。澳大利亚可能提前开始接种新冠疫苗，早于原定的2021年3月。然而就在前一天，澳大利亚选定的辉瑞新冠疫苗被曝出，四人接种后出现过敏症状，甚至是面瘫。



美首批新冠疫苗24小时内投入使用

不仅仅是澳洲，据英国天空新闻网9日报道，有两名有严重过敏史的英国国家医疗服务体系卫生工作者在8日接种辉瑞疫苗不久后，出现了类似过敏反应的症状。美国食品药品管理局日前也称，4位接受辉瑞疫苗注射的第三期志愿者出现了贝尔氏麻痹症，即面瘫。

美首批新冠疫苗24小时内投入使用，实则也是无奈的选择，因为美国疫情已经到了几乎完全失控的状态，因此在这么短期内大量投入疫苗使用，或许也是两害相权取其轻的办法。

美国疾控中心数据显示，过去7天美国单日新增新冠肺炎确诊病例有5天超过20万例，累计死亡病例也正逼近30万例。美首批新冠疫苗24小时内投入使用，是一种应急措施。



美首批新冠疫苗24小时内投入使用

美国媒体《今日美国》评论说，美国因新冠肺炎死亡的人数，已经超过了二战期间美国战斗死亡的总人数。对此，多家美国媒体和不少美国网友表达了对美国疫情失控的担忧，并批评美国政府抗击疫情不力。

如今美首批新冠疫苗24小时内投入使用，或许情况或出现极大改观。

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