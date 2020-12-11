第三季度中国智能家居市场小幅负增长

市场调研机构 IDC 于 12 月 10 日发布《IDC 中国智能家居设备市场季度跟踪报告》。报告显示，2020 年第三季度中国智能家居设备市场出货量约 5,112 万台，同比下降 2.5%；小米市场份额最高，达到 16.3%。

IDC 表示，第三季度智能家居市场出货下滑主要受智能音箱、家庭视频娱乐设备影响，以及上游元器件的短缺。第三季度智能音箱出货量约 829 万台，同比下降 14.7%，家庭视频娱乐设备出货量约 1238 万台，同比下降 19.9%。除此之外，家庭安防监控、智能照明、智能温控市场快速增长，其中智能温控产品出货量同比增长达 337.5%。

厂商方面，小米生态的智能家居产品保持第一，达到了 16.3%。这得益于其智能电视、智能音箱的大量出货，以及智能门锁、照明以及温控设备新产品的上市。美的出货量位于第二，这依靠其空调、洗衣机等传统白电的优势；此外 IDC 表示，美的依靠布局智能照明市场，开拓了新增长点。海尔名列第三，智能家电出货量占其八成份额。

小米几乎完成了对智能家居产业链的所有产品布局，米家平台的高速增长使小米的盈利能力和估值在今后一段时间显著提高。



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