丰田首款纯电车型BZ曝光：造型犀利动感 最快明年亮相

丰田过去的主攻方向一直在混动以及未来的氢燃料汽车，以至于在纯电车型上跟进的比较晚。今天，来自丰田的首款纯电车型“BZ”终于被曝光出来了，其造型十分犀利，预计将在2021年内面世。为了跟进电动趋势，丰田也在TNGA架构基础上延伸出e-TNGA架构。



丰田首款纯电车型BZ曝光

目前丰田已规划在e-TNGA架构打造6款电动车型，包括与铃木合作开发的紧凑型SUV、中型SUV、大型SUV以及一辆轿车和一辆小型货车。这6款车型都将采用全新的命名，并将它们与传统动力的丰田车型区分开来。



丰田首款纯电车型BZ曝光

这款车将于2021年正式亮相，或将命名“BZ”，新车基于e-TNGA架构打造。该渲染图基于丰田官方发布的概念车图绘制而来，可以看出丰田采用了非常激进科幻的造型元素，前引擎盖与前脸之间的过渡较为夸张直接，且点阵式大灯造型极为犀利。



丰田首款纯电车型BZ曝光

得益于电动车对于前部机舱占用较少的优势，新车的前后轴距可以设置的更长，这也给车内带来了不错的乘坐空间。动力上暂时没有详细信息。不过此前有报道称，丰田e-TNGA架构可容纳50kWh至100kWh的电池组，分别预估300公里和600公里续航里程。

此外，丰田也为它全新电动车型，准备了一套新的家族化命名方式“BZ”。丰田已经注册了从BZ1-BZ5的系列商标。外媒猜测BZ的两个大写字母寓意为“Beyond Zero”，这是丰田汽车向零排放汽车进发的号角。

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