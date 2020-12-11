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    苹果AirPods Max中国智造 立讯精密和歌尔声学包圆了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    苹果最新发布的头戴式耳机AirPods Max确实贵，但根据国外媒体的最新体验报告来看，音质表现也确实足够出色。当人除了这款耳机因为贵而引发的一系列争议之外，其背后的供应商也被产业所关注，据悉立讯精密和歌尔声学包揽了大部分订单。

    苹果AirPods Max中国智造 立讯精密和歌尔声学包圆了
    AirPods Max

    据DigiTimes报道，中国大陆制造商立讯精密和歌尔声学赢得了 AirPods Max 的大部分订单，尽管中国台湾英业达参与了该耳机的早期开发。英业达曾参与了该设备的早期开发，但立讯精密和歌尔声学还是击败了英业达，获得了 AirPods Max 的订单。

    英业达已经是苹果AirPods Pro的主要供应商，目前还不清楚它失去 AirPods Max 订单的具体原因，但有可能是这家制造商的生产线缺乏组装新设备所需的多样化，据报道，由于生产问题，新设备被多次推迟。

    DigiTimes 的消息显示，立讯精密和歌尔声学实际上都在越南的工厂生产 AirPods Max。目前，AirPods Max 在苹果在线商店的订单已经延期至 3 月。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/758/7584684.html report 766 苹果最新发布的头戴式耳机AirPods Max确实贵，但根据国外媒体的最新体验报告来看，音质表现也确实足够出色。当人除了这款耳机因为贵而引发的一系列争议之外，其背后的供应商也被产业所关注，据悉立讯精密和歌尔声学包揽了大部分订单。AirPods Max据DigiTimes报道，中国大...
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