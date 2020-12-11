2020年科技产品全靠抢 黄牛或成全球最大赢家

如今2020年已经快要过去，回忆起来这些人们的科技产品你又抢了几件？无论是英伟达的 RTX 30 系显卡、还是索尼 PS5 / 微软 XSX 次世代主机，线上线下都是一票难求。在怒斥产能鸡肋、以及经销商耍猴的同时，黄牛似乎成为了2020年的最大赢家。



黄牛或成全球最大赢家

甲骨文公司数据工程师 Michael Driscoll 最近编写了一个脚本，以汇总二手交易平台 eBay 上特定商品的销售清单，并将信息以图形的方式呈现。结果表明，黄牛党在此期间轻松搜刮到了将近4000万美元的利润。

以带光驱的标准版 PS5 游戏主机为例，其在 eBay 美国区的总销售额就超过了 2700 万美元，利润更是接近 1470 万美元。此外 Xbox Series X 的二手交易额超过了 2000 万美元，黄牛的预估利润也有近 860 万美元。

Driscoll 补充道：自 9 月份以来，美国黄牛在次世代主机、英伟达 / AMD 新显卡和新一代 CPU 上的预估总收入为 3900 万美元左右。此外作为二手销售 / 支付平台方的 eBay 和 PayPal，也分别攫取到了将近 240 / 660 万美元的收益。

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