阿里架构大调整 天猫总裁蒋凡发内部信

阿里巴巴集团已于12月11日发布了新一轮组织架构调整的信息。主要针对核心电商业务，涉及多个高P高管。此外，此次调整由淘宝天猫总裁蒋凡以内部信的形式发布。

以下为淘宝天猫总裁蒋凡内部信全文：

1、汤兴（平畴）全面负责淘系用户产品与技术。在原有职责基础上，搜索推荐事业部、天猫－消费者平台产品团队、淘系消费者运营事业部向平畴汇报。

2、杨光（吹雪）全面负责天猫商家和行业的运营工作，在原有职责基础上，天猫服饰风尚事业部、天猫快速消费品事业部、阿里汽车事业部、聚划算事业部、天猫活动营销中心、天猫商家策略部向吹雪汇报。

3、刘博（家洛）将全面负责平台商业化体系的建设和发展，阿里妈妈事业群、天猫商家营销中心（含原天猫品牌营销中心和部分商业化团队）向家洛汇报。

4、天猫服饰风尚事业部下的奢品运营中心和魅力惠业务将会进入天猫进出口事业群，向刘鹏（奥文）汇报；天猫品牌市场部向集团CMO董本洪（张无忌）汇报；淘宝商家与行业线继续由张凯夫（凯芙）负责。

5、原新零售智能引擎事业群总裁Jingren(靖人），另有任用。

特别感谢靖人和团队这些年对平台电商的巨大贡献，以及在技术领域的重大突破，帮助平台各项业务实现快速增长，我们期待他在新的战场再创佳绩。

蒋凡

12月11日

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