同样是二房东，蛋壳碎了，爱彼迎上市了

长租公寓和短租民宿虽然是截然不同的生意，但是同样在疫情之下，爱彼迎和蛋壳颇有相似之处，却在资本市场逃出生天。



疫情期间旅游业受到重创，爱彼迎收入下滑严重。急于上市的爱彼迎面临着严重的资金问题，还面临着内部的期权兑换压力。相比之下，拥有全国几万租客的蛋壳几乎实现了房源垄断，却将租客租金连本带利吞入囊中，蛋壳内部部分工作人员同样扮演着受害者。内忧外患，二者兼而有之结局却判若云泥。

对房东难有约束力，急于接受资本输血是两家公司的共性，爱彼迎本身的运营成本和管理漏洞也同样存在。互联网服务本质是需建平台性质的服务链，其中资金去向的监管才是租房市场需要关注的重点。

爱彼迎能够成功，除了房地产加共享经济之外，它还叠加了其他两个要素，第一个要素是它通过平台把社会剩余资源盘活起来，这在其它模型里是不存在的。第二个特点在它的需求方是有高频性质的商旅用户。

长租公寓服务的是供不应求的刚需市场，管理成本极高，商业模式在此过程中发生变形，这也和本土商业文化有关。反观成败还是资本为虎作伥，在搞清商业模式之前就基于推波助澜，以至于出现如今的极端情况。

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