慧聪刘小东：科技崛起破浪前行 ZOL激活引擎增长可期

2020年12月10日，以《破浪· 激活增长引擎》为主题的2020年度ZOL营销峰会之深圳分会场如期盛大举行。为紧跟后疫情时代科技产业新趋势，ZOL通过本次营销峰会分享产业互联网新机遇与新变化，帮助产业伙伴实现“品牌加速获客、渠道线上开店、优化供应链条、打通政企采购” 科技全产业链四大赋，重新激活增长引擎， 2021年高速增长可期。





《破浪· 激活增长引擎》2020年ZOL营销峰会闪耀北上深三地

作为科技产业年度压轴营销盛典，2020年ZOL营销峰会更是获得慧聪集团以及ZOL高层领导的高度重视。慧聪集团CEO张永红先生、慧聪集团总裁ZOL董事长刘小东先生等重要领导均莅临现场并进行精彩分享。ZOL营销峰会分设北上深三地举行，共计1000多家科技企业伙伴参与其中。正如小东总所言：不断迭代，才有未来！

今年是小东总伴随ZOL一路成长的第20个年头，复盘20载兴衰更替风云变幻，且看他如何运筹大科技、洞悉大发展，共话大未来！关于ZOL的未来，小东总直接定义两大核心价值：首先，协助产业伙伴打造爆品，快速吸引用户关注强调差异化优势；其次，ZOL以专业新视频内容机形势提升品牌附加值，帮助客户快速抓住抓牢用户。

大科技：后疫情时代的大机遇

小东总复盘中国科技跌宕起伏30年，见证了中国科技产业三次较大的兴衰更替。从90年代崛起的PC互联网，到千禧年萌芽的移动互联网，以及最近十年的产业互联网崛起，中国科技产业产值也从最初的万亿级突飞猛进至如今突破10万亿。过去30年可以归结为科技竞争推动全球经济发展，而每次全球重大危机反而成了科技大迈进的新拐点。



慧聪集团总裁ZOL董事长刘小东先生

提到科技，人们首先想到的是联想、微软、苹果等依靠智能终端而崛起的头部公司。而在后疫情时代，大科技产业范畴被重新定义。大量传统行业必须面向从线下到线上的全面转移，并催生出以在线教育、远程办公、在线医疗、生活配送、直播带货等等一系列基于新兴“宅经济”的新机遇和新挑战。大科技不再拘泥终端或服务，而是需求和痛点本身。

大发展：加快服务能力升级步伐

在小东总的眼中，尽管全球疫情导致世界经济下滑，但目前全球科技产业新一轮大发展才刚刚开始。为了应对未来“大科技”产业更多的挑战和变化，ZOL将继续加快服务能力升级步伐。21岁的ZOL重新出发，引入大量年轻人才加速实现商业模式的迭代创新。除了继续深耕专业内容，还将实现B端和C端的均衡发展，帮助客户进行线上战略转移。



刘小东：科技产业面临新挑战和新机遇

在面对科技产业所面临大发展的新机遇，ZOL将通过SaaS系统帮助中小企业实现全面线上战略转移，帮助客户植根百度生态，通过智能小程序、百家号、贴吧等产品实现粉丝运营，并借助新兴崛起的各大视频平台、短视频平台，以及直播平台以新视频的形势把客户的品牌价值和产品优势宣发出去，并通过自营电商帮助客户打开销量新通途。

共未来：赋能客户多级营销价值

鉴于ZOL对新视频形势高度认可，预计2021年ZOL全域专业内容输出中新视频的内容占比将会超过50%。关键在于ZOL能够秉承专业精神帮助客户传递品牌价值和产品优势，重塑直播带货价值中枢。此外，ZOL将过加强多平台代运营服务能力，通过自建和并购运营团队加速形成B端分销和C端的销售能力，预估2021年交易营收占比超过70%。



ZOL受益科技产业崛起 2021年高速增长可期

面对后疫情时代大科技崛起，未来还有无数潜在的机遇等ZOL去挖掘和探索。我们预见，内容营销依然是数字化营销的核心，专业内容影响用户决策，并协同运营连接消费者最终达成交易，才是未来营销链路的关键。媒体即卖场，新的消费主张正在崛起，短视频、网剧、直播、综艺等更加碎片化的创新营销模式将直接提升销售转化率的价值内核。

2021年，ZOL继续强化营销+运营两大核心价值中枢，助力品牌客户获取多级营销价值。无论是广告解决方案还是生意解决方案，帮助合作伙伴连接全网5600万科技用户，重新激活增长引擎。ZOL受益于科技产业快速复苏加速崛起，2021年高速增长可期！

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