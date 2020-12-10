苹果最大的贡献是iPhone吗？库克一口否定

如果问苹果迄今最大的成就是啥，可能是非iPhone莫属。但要谈到苹果最大的贡献，这个问题就不好回答了。是环保吗？苹果一直致力于碳中和这个目标，而且最近硬是顶住了用户的咒骂把充电头和耳机都省了。针对这个问题，库克靠墙想了想：对，应该是健康！





苹果最大的贡献是iPhone吗？

12月9日，苹果CEO库克在采访中指出苹果手表可监测心率，心率不正常时，用户会收到通知。库克表示，当回顾过去，展望未来时，苹果公司最大的贡献会是在身心健康领域。库克说，很多人告诉我”如果不是这功能，我可能已经不在世了”。

“我以前说过，我坚信，如果我们放眼未来，回顾过去，思考苹果最大的贡献是什么，我认为会是在身心健康领域。”此时库克严肃坚毅的眼神中透露出得以的自信。

你如果意识到有什么问题，你的身体会有变化，然后会进一步引起心颤，苹果手表会显示心电图（ECG），对你的心脏有一个进本的监测，如果心率太低或者太高，你都会收到通知，因此这些功能都可以为用户提供服务，他们能够了解自己的健康状况。

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