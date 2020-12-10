台积电7nm芯片量产10亿颗 痛失华为营收仍创新高

目前台积电已经实现5nm工艺量产，并且帮助苹果把性能强悍的A14芯片投入市场。但其实对于台积电而言，目前更为主流的7nm产品仍是更走量更核心的产品，据台湾地区媒体报道，台积电7nm工艺生产芯片超10亿颗，成为5G产品的重要支撑力量。

报道中提到，台积电7nm技术自2018年4月量产以来，已经为数十家客户的数百种产品生产超过10亿颗的晶片，协助芯片设计人员在人工智能、数据中心、智能驾驶辅助系统、高效能运算、5G 通讯及智能手机等关键技术领域推出创新产品。

台积电第一代7nm工艺是在2018年的4月份投产的，第二代的7nm工艺在2019年大规模投产。台积电的7nm工艺目前有两代，迄今为止仍是其产能的主流。今年Q4季度全球晶圆代工市场需求强劲，产能持续满载，这也让台积电实现连续18个月营收同比增长。

尽管在9月15日之后就没法给华为代工先进制程芯片了，可台积电的订单依然是接到手软，其最新公布的11月营收数据创了新高。台积电11月份营收1248.65亿新台币，约合289.65亿元人民币，同比增长了15.7%、环比增加了4.7%。

就在刚刚过去的11月份同比继续增长，也就意味着台积电的营收，已连续18个月同比增长。本周供应链传出，台积电四季度预计出货15万片5nm A14处理器、1.8万片5nm M1处理器，此外还有8万片7nm骁龙X55基带芯片、7.8~8万片7nm游戏主机芯片等。

凭借7nm平台的成功经验，台积电5nm制程已于2020年顺利量产，3nm制程预计于2022年开始量产。之前台积电官方曾表示，台积电第四季度7nm、5nm芯片将满产能出货，良品率明显改善下对于芯片价格及毛利率提升有正面收益。

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