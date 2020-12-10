14年前的CPU飙到8.4GHz 迄今人类第二高频处理器

在Hwbot上记载着人类历史上迄今为止创造的处理器的最高频率，当然这些都是通过超频获得的。尤其是Top10榜单早已沉寂许久，没想到近期却迎来了更新。创造这个纪录的玩家是中国超频玩家ivanqu0208，他在华硕P5E64 WS Professional主板（X38芯片组）上将赛扬D 347处理器的频率超到了8362.21MHz，并通过了认证，在Hwbot上排名第二。



14年前的神U 赛扬D 347（以及07年小编的手）



14年前的CPU飙到8.4GHz

赛扬D 347是一款发布于2006年的单核处理器，现在早就被人遗忘了。但在超频玩家手中，这颗处理器是个宝，日前它又被超频到了8.37GHz，相比3.06GHz的基础频率提升了170%多。



14年前的CPU飙到8.4GHz

目前最高纪录是8516.17MHz，但这个成绩是2013年的了，也就是说过去7年中已经很少有人能再挑战到这么高的成绩了，现在的8362.21MHz已经不容易了。



迄今人类第二高频处理器

当然，在CPU频率排行榜上，人类创造的最高纪录还是AMD的推土机架构CPU，FX-8370最高实现了8722.78MHz的成绩。

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