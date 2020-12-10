    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 创新科技 > 正文

    RISC-V架构1000核CPU登场 x86架构腹背受敌

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    如今x86架构正在面连着来自各个方面的挑战，基于ARM架构的苹果自研M1到了一波节奏之后，后起之秀RISC-V架构如今又迎来了1000核CPU这种性能怪兽，此前还有一款RISC-V架构的处理器飙升到了5GHz频率，如今的x86架构真可谓腹背受敌。

    RISC-V架构1000核CPU登场 x86架构腹背受敌
    RISC-V架构1000核CPU登场

    这颗听上去就很厉害的1000核CPU正是来自近期举行的RISC-V峰会，Esperanto公司是一家初创企业，他们将在这次峰会上推出自研的ET-SoC-1处理器，主要面向大规模机器学习应用，这个处理器只用单芯片就集成了1000多个RISC-V内核，确实厉害。

    除了先进的内核架构，ET-SoC-1处理器还支持目前的各种软件堆栈，支持RISC-V神经网络编译器，及业界标准的框架，比如PyTorch，ONNX和Glow，接口使用的也是标准的PCIe总线，与现有系统兼容。

    根据Esperanto公司的说法，ET-SoC-1处理器能够提供多倍于x86、GPU、FPGA解决方案的性能，使得数据中心的性能密度达到了前所未有的水平。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：RISC-V架构1000核CPU登场 x86架构腹背受敌http://news.zol.com.cn/758/7583212.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/758/7583212.html report 755 如今x86架构正在面连着来自各个方面的挑战，基于ARM架构的苹果自研M1到了一波节奏之后，后起之秀RISC-V架构如今又迎来了1000核CPU这种性能怪兽，此前还有一款RISC-V架构的处理器飙升到了5GHz频率，如今的x86架构真可谓腹背受敌。RISC-V架构1000核CPU登场这颗听上去就很厉...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    内容纠错