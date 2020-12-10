RISC-V架构1000核CPU登场 x86架构腹背受敌

如今x86架构正在面连着来自各个方面的挑战，基于ARM架构的苹果自研M1到了一波节奏之后，后起之秀RISC-V架构如今又迎来了1000核CPU这种性能怪兽，此前还有一款RISC-V架构的处理器飙升到了5GHz频率，如今的x86架构真可谓腹背受敌。



RISC-V架构1000核CPU登场

这颗听上去就很厉害的1000核CPU正是来自近期举行的RISC-V峰会，Esperanto公司是一家初创企业，他们将在这次峰会上推出自研的ET-SoC-1处理器，主要面向大规模机器学习应用，这个处理器只用单芯片就集成了1000多个RISC-V内核，确实厉害。

除了先进的内核架构，ET-SoC-1处理器还支持目前的各种软件堆栈，支持RISC-V神经网络编译器，及业界标准的框架，比如PyTorch，ONNX和Glow，接口使用的也是标准的PCIe总线，与现有系统兼容。

根据Esperanto公司的说法，ET-SoC-1处理器能够提供多倍于x86、GPU、FPGA解决方案的性能，使得数据中心的性能密度达到了前所未有的水平。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：RISC-V架构1000核CPU登场 x86架构腹背受敌http://news.zol.com.cn/758/7583212.html