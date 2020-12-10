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    前苹果设计师透露：AirPods Max被雪藏了四年

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    AirPods Max发布之后，自然就成了玩家们热议的话题，曾在苹果担任设计师的Dinesh Dave在个人推特上透露，他曾签署的最后一份产品保密协议终于解禁了，同时放出了一张AirPods Max正面渲染图。而被网友问起何时签署的保密协议时，他回答大约4年前！

    前苹果设计师透露：AirPods Max被雪藏了四年
    AirPods Max被雪藏了四年

    值得玩味的是，Dinesh Dave很快就删除他的推特，还承认说AirPods Max并不是他的项目，很多人都在为其工作，他只是碰巧被分配到了这个项目中。话说回来，AirPods Max其实在4年前就已经设计定型了，显然苹果是早有准备。

    要知道，AirPods耳机最初是在2016年9月份发布的，也就是这款无线耳机诞生之后没多久，苹果就看到了市场需求，准备好扩大阵线了，只是又经过了长达4年的“精心打磨”，AirPods Max才最终和我们见面。

    当然，也可能是被雪藏了四年，毕竟当时的降噪技术可能还达不到苹果对体验的要求。

    苹果AirPods Max 主动降噪，通透模式，空间音频，自适应均衡

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    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 4399（预售）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/758/7583211.html report 827 AirPods Max发布之后，自然就成了玩家们热议的话题，曾在苹果担任设计师的Dinesh Dave在个人推特上透露，他曾签署的最后一份产品保密协议终于解禁了，同时放出了一张AirPods Max正面渲染图。而被网友问起何时签署的保密协议时，他回答大约4年前！AirPods Max被雪藏了四年...
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