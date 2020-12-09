张一鸣批员工上班时聊游戏 员工回怼暴露出一个大问题

俗话说得好，水至清则无鱼，如果上班时间不摸鱼，全部1秒不差的投入到工作当中，这样可能未必会效率更高。因为人不少机器，人的精力和注意力需要恢复和转移和休息。今天因为张一鸣批员工上班时聊游戏的事情再度刷爆了朋友圈，员工回怼透露出一个大问题。



张一鸣批员工上班时聊游戏

员工回怼透露出一个大问题的事情源自今天社交媒体和各大热搜上流传的一张截图显示，张一鸣因为员工在上班时间聊游戏，在公司内部通讯软件飞书的游戏交流群中发问，“好奇，一大早到现在就在群里聊天的同学/部门是今天工作很空闲吗，这很常见吗？”

其实老板发现员工上岸时间开小差，聊个天什么的简直是再正常不过的事情。一般的情况下，最多是交代部门经理管一管仅此而已了，没想到作为字节跳动的创始人和CEO，张一鸣批员工上班时聊游戏，这样的事情用他自己的话说：“这很常见吗？”

之所以张一鸣批员工上班时聊游戏，是因为他此前因为试玩某款游戏而加入到这个群，发现最近这个群在上班时间一直拼命在闪，有一些同学经常在上班时间专注地聊游戏。令他不能接受的是，“早上10点开始到现在，这个群已经大几百条消息了。”



张一鸣批员工上班时聊游戏

一般情况下，公司的大BOOS都发飙了，大家该干嘛干嘛去也就散了。令人万万没想到的是，就在张一鸣批员工上班时聊游戏之后，有的员工表示不接受，并且直接“回怼”。有员工回复：那我就“坦诚清晰”一次吧，上班有人闲聊是没法回避的一个问题。

该员工使用的“坦诚清晰”一词指的是字节跳动的公司文化，大致就是敢说敢干畅所欲言的一种公司氛围。该员工“回怼”张一鸣批员工上班时聊游戏的理由是：之所以看上去聊天内容很多，是因为群里的人实在太多，其实没人说一两句根本没耽误什么事件。

该员工认为，如果确实认为这个群的闲聊影响工作效率，应该追查一下群的聊天记录，看闲聊是否会影响个别员工的具体工作。如果是影响了，该员工表示支持HR来加强整顿上班闲聊的问题。但是如果没有证据证明闲聊影响了工作，那就没有必要小题大做。



张一鸣批员工上班时聊游戏（网友调侃）

通过张一鸣批员工上班时聊游戏这件事儿来看，确实不难发现一个大问题。以前要是遇上这种事，大家不说话也就散了。而这次员工的回怼则不得不令人感叹，这届年轻人确实不好带啊。如果说90后是比较自我的一代人，那么现在崛起的90后乃至00后就要加个更字。

难怪网上段子手总说现在的公司都喜欢压榨那些有家有室的中年人，因为他们不得不像生活拖鞋，可以随便拿捏。而这届年轻人根本就不吃你这一套，眼睛里揉不了沙子。就像张一鸣批员工上班时聊游戏这种事儿，员工都敢直接“回怼”，由此可见一般。

那么张一鸣批员工上班时聊游戏，您又是如何看待这事儿的呢？

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