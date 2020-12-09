11月新能源车销量排行榜公布 五菱宏光又把特斯拉给秒了

12月9日，乘联会公布了2020年11月零售销量排名快报。报告显示，1月份国内狭义乘用车市场销量达208.1万辆，同比增长8.0%，环比增长4.5%；1-11月累计销量1700.2万辆，累计增速-8.3%。其中五菱宏光MINI以33,904辆的成绩雄踞榜首，简直是屠榜啊！



当月

具体来看，除了五菱宏光MINI之外，特斯拉Model 3位居第二，当月销量21,604辆；欧拉R1排名第三，销量9,463辆。此外，比亚迪汉EV、奇瑞eQ、埃安（Aion S）、理想ONE、全新秦EV、威马EX5、比亚迪唐DM跻身前十。



累计

不过，从今年1-11月累计销量来看，Model 3依然排名第一，销量高达113,655辆；宏光MINI以77,370辆紧随其后，埃安（Aion S）位列第三，销量40,229辆。上榜前十的有：全新秦EV、欧拉R1、奇瑞eQ、理想ONE、蔚来ES6、宝马5系PHEV、宝骏E100。

当然如果单纯从性能和技术方面来看，五菱宏光可能确实不是特斯拉的对手，但是在便宜面前，特斯拉更是不值一提，毕竟他们两个的售价差距如此之大！

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