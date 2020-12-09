NASA收获史上首批太空萝卜 此前还种植绿菜和小麦

到外星球去生活是人类的一个宏大的构想，有很多人在为这个目标而不断努力。来自美国有线电视新闻网的最新消息，目前美国国家航空航天局NASA收获史上首批太空萝卜，这些萝卜是在国际空间站高级植物培养环境中培育出的，这些萝卜有望明年送回地球。



NASA收获史上首批太空萝卜

种萝卜是一件很简单的事情，但是在零重力的太空环境下种植萝卜则是一项高难度的技术活儿了。NASA收获史上首批太空萝卜并不容易，同时实现在零重力环境下成功种植并收获的最新新鲜农产品，这对于让人类在太空中能够走得更远提供了最基本的物质基础。

毕竟人要吃饭，这便赋予了NASA收获史上首批太空萝卜的重要意义。据实验项目经理 Nicole Dufour 表示：种植多种农作物有助于确定，哪些植物可以在微重力下茁壮成长，为执行长期任务的宇航员提供最好的食物，以达到营养均衡。



NASA收获史上首批太空萝卜

除了NASA收获史上首批太空萝卜之外，Nicole Dufour 表示：与宇航员之前在空间站种植的绿叶蔬菜、或第一种在高等植物培养实验 (APH)生长的矮小麦相比，萝卜是一种不同的作物”。由此可见，在NASA收获史上首批太空萝卜之前，他们还尝试过别的农作物。

虽然NASA收获史上首批太空萝卜只是一小步，但却充满意义。如果未来人类脱离地球能够配置繁育出可供食用的农作物，那么起想象空间也会彻底打开。毕竟当你在一堆钢铁器材和线缆中看到那些生机盎然的绿叶，你的心也会为止动容，感叹生命的伟大！

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