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    苹果AirPods Max是场灾难 科技产品涨价已失控

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    苹果AirPods Max如期而至，令人们感到意外的却是高达549美元的售价，几乎无一例外的引发了全球用户的吐槽。更有国外媒体表示549元美元的苹果AirPods Max是“一场灾难”，因为科技产品定价权已失控，越来越多的科技产品不仅在涨价，而且几近疯狂。

    外媒评苹果AirPods Max是场灾难 科技产品定价权已失控
    外媒评苹果AirPods Max是场灾难

    SlashGear指出，近年来消费电子产品的定价已经逐渐呈现了失控的趋势。以智能手机为例，所谓技术创新的代价就是越来越贵。虽然电子产品零部件在物料清单（BOM）上的报价比最终产品要低得多，但在追求极致体验的道路上，用户并不能够自己来掌控。

    在消费主义的大环境下，厂商似乎顺势而为地抬升了历代旗舰产品的售价。当然，我们也不否认，从产品的实际组装、到零售物流，厂商还面临着诸多隐性研发成本。依“一分价钱一分货”的常理来看，消费者愿意为自己的需求而支付溢价，是厂商们喜闻乐见的。

    但这似乎也造成了一个恶性循环，甚至某些性价比厂商也被迫一起抬价来应对市场竞争。只不过智能手机市场已经日趋饱和，厂商必须提高单品售价来维持正常运转所需的利润。只是随着消费者的需求回归理智，一款消费电子设备的使用周期，似乎也变得越来越长了。

    苹果AirPods Max 主动降噪，通透模式，空间音频，自适应均衡

    苹果AirPods Max 主动降噪，通透模式，空间音频，自适应均衡

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 4399（预售）

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