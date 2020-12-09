商务部研究院：新消费引领国内大循环 拼多多等重塑“互联网+农业+消费”产业链

商务部研究院发布《2020年中国消费市场发展报告》拼多多创新C2M“工厂电商”模式引领国内新消费

由技术创新应用引发及支撑形成的新消费模式，正在畅通国内大循环、促进形成国内国际双循环新格局中发挥着重要作用。12月9日，商务部研究院发布的《2020年中国消费市场发展报告》（下称《报告》）显示，新消费成为引领国内大循环的重要动力，拼多多等国内数字经济平台在打通农产品上行、工业消费品C2M制造等现代流通体系中发挥着积极作用，并助推市场主体实现数字化转型，催生新业态、新模式，提升产业链、供应链、价值链效益，培育数字经济新动能。

我国消费市场在2020年经历了新冠疫情的考验，随着宏观经济持续稳定回升而逐步回暖，据商务部披露数据，前三季度全国网络零售额超过8万亿元，同比增长9.7%，实物商品网上零售额达6.6万亿元，同比增长15.3%。

▲2020年社会消费品零售总额增速变化趋势（数据来源：国家统计局）

新电商重塑“互联网+农业+消费”产业链

《报告》表示，2020年，农村电商保持良好发展势头，拼多多、京东、淘宝等电商平台持续深耕农村市场，农村电子商务发展成为高效链接农产品供需两端、助力农产品上行的重要流通渠道，农产品网购成为新风口，开始引领消费风潮。据商务大数据监测，前三季度全国农村网络零售额达1.2万亿元，同比增长7.8%。全国农产品网络零售额2884.1亿元，同比增长4.3%。

其中，新兴电商平台依托技术、商业模式创新，重塑农业产业链，推动农产品流通体系实现跨越式发展。《报告》以新电商平台拼多多为例，通过打造农产品标准化、规模化生产体系，构建农产品智能化物流体系，完善以电商为核心的农产品网络销售体系，从农产品的生产、流通与消费多个环节入手，重塑农业产业链，畅通农产品上行渠道。

2019年起，拼多多通过在云南、四川、贵州等地区的国家级贫困县及深度贫困地区引入农产品电商上行通路和现代企业管理模式，构建起以贫困档卡户为生产经营主体、以当地特色农产品为对象的种植、加工、销售一体化产业链条，助力特色农产品上行。

拼多多通过“农地云拼”等技术创新体系，基于分布式AI技术，将分散的农业产能和分散的农产品需求在“云端”拼在一起，在短时间内将田间地头的农产品对接平台7.31亿消费者，有效解决农产品物流链条长、中间环节多和两端收益低的问题，实现农产品流通降本增效。

通过整合升级“互联网+农业+消费”产业链，2019年,拼多多平台农(副)产品成交额达1364亿元，成为农产品上行第一大电商平台。截至2020年上半年，拼多多平台单品销量超10万的农（副）产品数量达1062款，较去年同期增长80%，平台农（副）产品活跃商家数量接近百万家，活跃买家数超过3亿人，消费者对农（副）产品的复购率高达72%。

▲拼多多持续走进深度贫困地区，整合升级“互联网+农业+消费”产业链。9月中旬，在四川省凉山彝族自治州盐源县，当地脱贫户与彝族村民通过拼多多直播间推介大凉山特色农产品“盐源丑苹果”。（摄影：张谦）

《报告》表示，持续优化“生产”和“消费”、“产品”与“服务”环节，再以直播为抓手，将上行通道的效率最大化，既是拼多多的模式创新，也是整个中国电商基础设施发展到一定阶段的集中式暴发。

截至11月底，拼多多已在云南、四川、青海、甘肃、西藏、贵州、宁夏等“三区三州”及深度贫困地区实现消费扶贫全覆盖。以带动三区三州农产品上行为例，拼多多逐渐在扶贫中摸索出来“直播+店铺+品牌+人才培训”一整套系统化工程的创新模式。10月17日,国务院扶贫开发领导小组授予拼多多2020年全国脱贫攻坚奖“组织创新奖”。

拼多多第三季度财报显示，在农产品需求增加的推动下，拼多多年度活跃用户已达7.31亿，日订单量峰值突破1亿单，并推出了包括“多多买菜”在内的创新业务，以推动农业从种植、生产、流通到消费的全链条革新，深入满足中国家庭的日常所需。

5年助推50个亿级新品牌拼多多创新C2M“工厂电商”模式

近年来，流通与消费领域发生着积极变化，十四五规划建议提出，要全面促进消费，培育新型消费。前不久，国务院常务会议审议通过《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，从四方面提出15项具体举措，为进一步培育壮大各类消费新业态新模式、促进线上线下消费深度融合提供政策指引。

《报告》课题组在调研中发现，传统流通渠道和流通方式正在加快转型升级，新业态、新模式不断涌现。

一方面，在线消费新热点不断涌现。健康消费、绿色消费成为网络消费新趋势，直播电商、内容电商等娱乐和消费相结合的新模式受到消费者喜爱，国货品牌成为消费时尚，高性价比消费正在持续回归。例如，拼多多主打“多实惠”定位，通过用户直连工厂的C2M模式，提供了丰富的高性价比商品，受到消费者热捧。

《报告》指出，90/00后“新生代”群体消费理念鲜明，对本土品牌的接受程度较高，对产品需求呈现出个性化、多元化等特点，愿意为产品设计、特色支付溢价。其消费习惯更易与拼多多、天猫、美团等基于新技术的新商业模式相适应，为我国消费发展带来前所未有的新机遇。

另一方面，电商加快推动产业数字化发展。大型电商企业通过“C2M”模式，以线上资源反哺实体企业，打造“智能制造平台”，实现了促创新、降成本、补短板。

课题组发现，C2M模式也渐渐与直播电商相融合，“工厂电商”模式成为亮点，是将直播电商模式与制造业生产制造相融合的新兴商业模式，通过可视化的直播平台向消费者展示商品生产制造全过程，能够有效破解消费者对商品品牌缺乏认知度、品质缺乏信任等痛点，有力助力我国本土企业创建自主品牌，助推制造业产业链升级，引领国货品牌消费增长。

▲近期，拼多多宣布全面升级“新品牌计划”，持续推广“反向定制、品销合一”的新品牌孵化模式。“新品牌计划”参与企业、国产品牌南方生活整合产业带优势工厂、电商运营企业，持续为消费者提供性价比商品。（摄影：里予）

拼多多则是“工厂直播”电商模式的践行者与推动者，通过大力开展“中国制造”产业带工厂直播，推动聚焦中国小微制造企业成长的新品牌计划，有效解决当前我国本土企业品牌建设能力不足、运营能力较差等痛点，助推企业顺利打响自主品牌，助力国货品牌消费增长。2020年五一黄金周前后，拼多多“美好生活中国造”专区在10天内吸引近4亿人参与，其中2亿人拼单，实现近百亿销售额。

10月22日,拼多多在上海宣布全面升级“新品牌计划”，将加大扶持目标:2021至2025年扶持100个产业带,订制10万款新品牌产品,带动1万亿销售额。

《报告》最后指出，十四五期间,新技术、新业态、新经济、新模式在地区发展中、企业发展中乃至国家民族振兴,作用更加突出,力量更加显现。以拼多多等为代表的数字经济平台将成为新生产力的构成力量，持续赋能产销对接，助力拓展国内内需大市场，推动市场流通体系创新，更好地满足人民群众对于美好生活的需求与愿望。

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