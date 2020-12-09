罗永浩直播带货单月GMV破5亿 90后男性铁粉最敞亮

直播带货热闹空前，有人风声水起，也有人身败名裂，但老罗的表现还是一直比较稳的。今日，老罗旗下@交个朋友 官微 公布了2020年带货成绩单，直观展示了老罗这大半年来的直播带货战绩。老罗确实靠直播带货“交了不少朋友”，其中90后男性铁粉最敞亮。



罗永浩直播带货单月GMV破5亿

具体来看，4月到11月这个8个月里，表现最好的是刚过去的11月，单月GMV高达5.2亿元，可能与双11有关。最差的是7月份，当月也有6618.2万。GMV即Gross Merchandise Volume，主要指的是成交金额，而这里的成交金额包括：付款金额和未付款。

当然，这份战报还是比较贴心的提示了GMV金额中“不包含直播后退货”的金额。因为现在电商行业统计销售战报中退货一直是争议的焦点存在，我们姑且没有必要去跟这份战报的真实性以及统计办法较真。事实上老罗的直播确实行业最硬，这一点几乎没有争议。

其他方面的具体数据我们不在一一赘述，其中比较值得拿来一提的就是老罗的抖音粉丝数也由首播前的100万人，一路飙升至1510万人。数据显示，61.9%的朋友是90后。再其中的68%以上都是男性铁粉，而这部分人群其实跟以前应对的泛科技人群十分吻合。

看来老罗坐上直播一哥之后，身上的科技男气息还在，尽管现在老罗卖得最多的是食品和百货，看来更多的消费者还是冲着老罗这个人来的。



罗永浩直播带货单月破5亿

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