12家中国企业上榜世界未来50强 小米排名比特斯拉靠前

12月9日，日前财富中文网公布了2020年《财富》未来50强，其中共有12家共有12家中国企业上榜，超过半数的“未来50强”公司来自科技相关行业。小米、腾讯、阿里巴巴、海底捞等大家非常熟悉的公司榜上有名，其中小米甚至排名超越特斯拉和英伟达引关注。

具体来看，上榜的中国公司分别为：好未来（11）、药明康德（12）、海底捞（14）、宁德时代（15）、立讯精密（17）、小米（19）、迈瑞医疗（21）、拼多多（24）、佛山海天调味食品（28）、阿里巴巴（40）、江苏恒瑞医药（42）、腾讯（45）。

此外，科技公司在这份榜单中占据了主导地位。具体来看，特斯拉（18）、英伟达（22）、推特（23）、Adobe（29）、阿斯麦（31）、PayPal（34）、亚马逊（27）、Facebook（50）等大家熟知的国外科技企业也榜上有名。

那么具体来看，《财富》又是如何评价小米的呢？

财富中文网认为，中国和印度之间的关系趋紧，一度给这家中国智能手机制造商今年的增长前景蒙上了阴影。不过，小米到目前为止已经挺过了这场风暴。它有大约20%的营收来自印度市场。在全球市场，该公司最近在手机销量上超过了苹果，其蓬勃发展的智能家居设备业务也有望助其维持增长势头。

那么这份未来世界50强有足够的公信力吗？据悉，三年前《财富》杂志与波士顿咨询公司（BCG）合作，开始编制未来50强排行榜，通过分析数十项因素找到那些最具长期成长潜力的公司。每年挑选出的企业都轻松跑赢了大市，结果只是预测而非既成事实。

如果笔者没有记错的话，在去年永辉入围《财富》2019年全球未来50强排行榜位列第35位，今年也已经不见了踪影。至此来看这份榜单的依据可能跟公司的盈利模式（故事）以及市值变化（股市）存在着比较高度的正相关。

随后笔者查阅了相关资料，果不其然，按照《财富》官方的说法，“未来50强指数”基于两大方面进行考量，首先是公司得分的30%取决于其市场潜力，即公司未来在金融市场的增长预期；另外70%是基于公司实现潜力的能力，为了评估这些潜力，主要将重点放在四个方面：战略、技术和投资、人员和结构。



12家中国企业上榜世界未来50强

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