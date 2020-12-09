苹果头戴式耳机亮相 售价549美元AirPods Max凭啥这么贵？

苹果头戴式耳机亮相售价549美元，成为今晚全网热议的话题。苹果的产品一向都很贵，但大多数产品贵有贵的道理，至少有不少人肯心甘情愿为之买单。那么对于苹果刚刚发布的AirPods Max而言，起售价为549元，国行版售价4399元，它又凭啥这么贵呢？



苹果头戴式耳机亮相 售价549美元

12月8日晚间，苹果宣布推出头戴式无线耳机AirPods Max，这款产品共有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种颜色，即日起接受预订，12月15日开始发售。苹果头戴式耳机亮相，售价549美元，国行版价格为4399元人民币。

伴随着苹果头戴式耳机亮相，苹果方面表示，AirPods Max结合了定制声学设计、H1芯片和先进软件以支持计算音频，通过自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频带来突破性的聆听体验。对于549美元的售价，很多网友表示不能接受，这比其他耳机大牌贵上不少。



苹果头戴式耳机亮相 售价549美元

尽管苹果的音频设备确实不错，比如那个HomPod的音质就获得不少好口碑，但是苹果的耳机产品始终给人一般般的感觉，其便利性大于音质表现，也就是比较方面，和系统结合比较好的发声工具罢了。

而随着售价549美元的苹果头戴式耳机AirPods Max亮相，苹果的无线耳机产品系列包括AirPods、AirPods Pro和AirPods Max三种，国内的售价在1246元至4399元人民币之间。贵可能是他们三个耳机的共性。当然作为苹果自家的产品，便利也是最佳的。



苹果头戴式耳机亮相 售价549美元

不过在设计方面，AirPods Max确实比较用心了，苹果采用定制声学设计，从穹网到耳垫都经过精心设计，耳机的框架采用不锈钢结构，拥有坚韧度、灵活度和舒适度。两个耳罩都能独立旋转，从而贴合头形轮廓，耳垫采用声学工程设计的记忆棉，密合度更高。

另外耳罩上还加入了一个类似于 Apple Watch的数码表冠，精准调节音量。AirPods Max 采用苹果设计的 40mm 动圈式驱动单元，拥有 10 个音频核心，每秒能进行 90 亿次运算。这款耳机支持主动降噪功能，同时拥有与AirPods Pro相同的通透模式。



苹果头戴式耳机亮相 售价549美元

在应用方面，苹果AirPods Max在 iOS 14 的设备上同样支持空间音频以及多设备之间的无缝切换。这一点可能就是很多果粉无法拒绝的理由了，毕竟用过AirPods系列无线耳机的玩家都知道，这款耳机于手机的结合实在是太方便了，使用起来体验良好。

伴随着苹果头戴式耳机亮相，苹果又在其生态中摆下了一块全新的拼图。只是相对于售价549美元的昂贵价格，估计这个是真的要考验果粉们的信仰了。

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