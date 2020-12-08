酒吧否认成都确诊女生到店应聘 凌晨3点带病蹦迪为哪般

今天全网最热门的话题，莫过于成都确诊女子的行为和行动规矩了。此前有消息称成都确诊女生是到夜店去应聘的，如今涉事的酒吧否认成都确诊女生到店应聘，并且曝出该女生凌晨3点到店并非应聘，只是一直在蹦迪。随后酒吧否认成都确诊女生到店应聘再度引发热议。



酒吧否认成都确诊女生到店应聘

目前针对酒吧否认成都确诊女生到店应聘，Playhouse酒吧店方发出了严正的声明。除了表达出对造成不良社会影响的歉意，以及否认成都确诊女生到店应聘的传闻之外，更阐明立场表示会积极配合防疫管控工作。

而酒吧否认成都确诊女生到店应聘的消息来源，则是Playhouse酒吧店方面对记者采访时表示：“我们监控上调出来是这样子的（来蹦迪），目前我们没有找到她来应聘的证据。”playhouse方回应，对于确诊女孩具体的行动轨迹，都由权威部门发布为准，“我们这边在监控里看到的其实就半个小时”。



酒吧否认成都确诊女生到店应聘

“她来的那一天其实是周日，当天的话playhouse的人已经是爆满了。但是好在她来的时间点是凌晨3点多钟，其实那个时间点就已经不会有太多的人，很多人在往外走了，她在这边其实只待了半个小时。”酒吧否认成都确诊女生到店应聘，还介绍了当时的情况。

playhouse得知一赵姓患者于12月6日凌晨3点50分到4点25分在playhouse有活动轨迹，第一时间成立现场防控指挥小组，并于12月8日凌晨5点，组织全体员工现场进行核酸检测，在检测报告出来之前，为保障大家安全与健康，playhouse已于12月8日暂停对外营业。



酒吧否认成都确诊女生到店应聘

而网友们之所以对酒吧否认成都确诊女生到店应聘事件存在很大的非议，关键在于该女子明知家里有亲人已经确诊，平时生活接触方面不仅不注意隔离防控，而且还要跑出来逛这么多酒吧，此前有消息称该女子一夜辗转于三四个酒吧和迪厅，因此才遭到非议。

而随着酒吧否认成都确诊女生到店应聘曝光，该女生更是迎来网友更猛烈的抨击，对此您又如何看待呢？

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