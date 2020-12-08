男子散布成都封城谣言被拘5日 在微信群里胡说也要担责

因为最新疫情的变化，让成都这座城市再度成为万众瞩目的焦点。此前不久刚刚曝出“成都确诊女子隐私泄露”事件，如今又闹出“男子散布成都封城谣言被拘5日”事件，真可谓一件接一件。据报道，警方通报：散布“成都可能封城”谣言，一男子被行政拘留5天。



男子散布成都封城谣言被拘5日

男子散布成都封城谣言被拘5日事件引发自12月8日9时许，赵某（男，31岁）在未经核实的情况下，在一微信群内散布“成都卫健委：将视情况采取措施，不排除封城可能”的谣言。赵某因违反《治安管理处罚法》及防疫工作相关规定，被公安机关处以行政拘留五日的行政处罚。

成都高新公安分局在通报中表示，希望广大市民不信谣、不传谣，一切以官方权威信息为准，并注意做好个人防护。公安机关将依法惩处造谣、传谣行为，坚决维护良好的社会治安秩序。男子散布成都封城谣言被拘5日为我们敲响警钟，微信群聊不是法外之地。



男子散布成都封城谣言被拘5日

而通过男子散布成都封城谣言被拘5日事件，让我们意识到疫情变化牵动人心，谣言的传播扩散严重影响了当前的疫情防控工作。希望广大市民不信谣、不传谣，一切以官方权威信息为准，并注意做好个人防护。

同时通过男子散布成都封城谣言被拘5日事件，可以看出公安机关将依法惩处造谣、传谣行为，坚决维护良好的社会治安秩序。

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