8848.86米!珠峰新高程公布 珠峰长高系北斗导航功劳

8848.86米！珠峰新高程公布！12 月 8 日消息 根据新华视点的消息，珠穆朗玛峰最新高程宣布——8848.86 米。随着“8848.86米!珠峰新高程公布”，很多网友纷纷调侃珠峰长高了。据悉此次珠峰测高综合运用了多种传统和现代测量技术，其中，全球导航卫星系统（GNSS）卫星测量是重要一环，并以我国北斗卫星导航系统数据为主，更为精准。



8848.86米!珠峰新高程公布

据了解，2020年5月27日，中国2020珠峰高程测量登山队成功登顶世界第一高峰——珠穆朗玛峰！他们在峰顶竖立觇标，安装GNSS天线，开展各项峰顶测量工作。此前，我国测绘工作者已对珠峰进行过6次大规模的测绘和科考工作，并先后于1975年、2005年两次成功测定并公布珠峰高程，分别为8848.13米、8844.43米。

自5月27日上午11点八名测量登山队员登顶珠穆朗玛峰成功后，新的珠峰高度备受瞩目。位于陕西西安的自然资源部大地测量数据处理中心，是本次2020珠峰“新身高”的计算单位。今天，珠穆朗玛峰新高度公布——8848.86 米。而在此后，是国测一大队70多名队员与大地测量数据中心46名技术人员的努力。



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据了解，从去年四月开始，中心便开始做技术准备，到今年10月项目完成，其中峰顶数据经过了300多种方案的试算分析与整理。跟随记者的镜头，一起来看珠峰测绘人员和数据测量中心技术人员在其中付出的努力吧。



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据悉，珠穆朗玛峰的高度，尼泊尔等国采用的雪盖高（总高）是8848米，与中国测绘工作者1975年的珠峰测量值一致；中国采用的是2005年中国国家测绘局测量的岩面高（裸高即地质高度）为8844.43米。2005年珠峰岩石面海拔高程8844.43米的精确测定和公布，具有严密的科学性、严格的法定性，作为中国统一采用的标准数据一直采用至今。

8848.86米!珠峰新高程公布，这是国测一大队70多名队员与大地测量数据中心46名技术人员的努力。

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