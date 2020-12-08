抖音App居然被恶意山寨了 字节跳动发布紧急公告

山寨无所不能，不仅仅可以山寨各种产品，就连当前最热门的短视频应用抖音App如今都已经冒出了山寨货。12月8日，抖音黑板报发布了一条紧急声明，文中称“趣抖音”APP与抖音、字节跳动不存在任何投资或隶属关系。



抖音App居然被恶意山寨了

近期，抖音安全中心接到大量用户反馈称，一款名为“趣抖音（JoyTok）”的APP，在以抖音的名义对外宣传，并声称其为字节跳动旗下产品。抖音发现，“趣抖音（JoyTok）”APP在宣传中，还侵权使用了北京字节跳动科技有限公司拥有的“趣抖音”商标。

对此，抖音声明如下：

一、2018年11月，抖音官方注册了“趣抖音”商标，但该商标与目前的“趣抖音（JoyTok）”APP没有任何关系。“趣抖音（JoyTok）”冒用商标的行为，侵犯了抖音公司“抖音”、“趣抖音”及“抖音图形商标”商标权。

二、“趣抖音（JoyTok）”APP与抖音、字节跳动不存在任何投资或隶属关系。

三、抖音公司已对“趣抖音（JoyTok）”微信公众号运营主体——重庆跳跳虎文化传媒有限公司提起民事诉讼，目前法院已受理立案。在向法院提交的起诉书中，抖音公司明确要求“趣抖音（JoyTok）”立即停止虚假宣传，关闭涉案微信公众号，关闭网站（www.joytok.me）并注销该域名，停止“趣抖音（JoyTok）”APP的运营。

抖音安全中心提醒广大用户注意分辨。下一步，抖音公司也会根据用户反馈的线索搜集证据，向有关部门反映相关事实。

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