    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    抖音App居然被恶意山寨了 字节跳动发布紧急公告

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    山寨无所不能，不仅仅可以山寨各种产品，就连当前最热门的短视频应用抖音App如今都已经冒出了山寨货。12月8日，抖音黑板报发布了一条紧急声明，文中称“趣抖音”APP与抖音、字节跳动不存在任何投资或隶属关系。

    抖音App居然被恶意山寨了 字节跳动发布紧急公告
    抖音App居然被恶意山寨了

    近期，抖音安全中心接到大量用户反馈称，一款名为“趣抖音（JoyTok）”的APP，在以抖音的名义对外宣传，并声称其为字节跳动旗下产品。抖音发现，“趣抖音（JoyTok）”APP在宣传中，还侵权使用了北京字节跳动科技有限公司拥有的“趣抖音”商标。

    对此，抖音声明如下：

    一、2018年11月，抖音官方注册了“趣抖音”商标，但该商标与目前的“趣抖音（JoyTok）”APP没有任何关系。“趣抖音（JoyTok）”冒用商标的行为，侵犯了抖音公司“抖音”、“趣抖音”及“抖音图形商标”商标权。

    二、“趣抖音（JoyTok）”APP与抖音、字节跳动不存在任何投资或隶属关系。

    三、抖音公司已对“趣抖音（JoyTok）”微信公众号运营主体——重庆跳跳虎文化传媒有限公司提起民事诉讼，目前法院已受理立案。在向法院提交的起诉书中，抖音公司明确要求“趣抖音（JoyTok）”立即停止虚假宣传，关闭涉案微信公众号，关闭网站（www.joytok.me）并注销该域名，停止“趣抖音（JoyTok）”APP的运营。

    抖音安全中心提醒广大用户注意分辨。下一步，抖音公司也会根据用户反馈的线索搜集证据，向有关部门反映相关事实。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：抖音App居然被恶意山寨了 字节跳动发布紧急公告http://news.zol.com.cn/758/7582099.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/758/7582099.html report 1124 山寨无所不能，不仅仅可以山寨各种产品，就连当前最热门的短视频应用抖音App如今都已经冒出了山寨货。12月8日，抖音黑板报发布了一条紧急声明，文中称“趣抖音”APP与抖音、字节跳动不存在任何投资或隶属关系。抖音App居然被恶意山寨了近期，抖音安全中心接到大量用户反...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    内容纠错