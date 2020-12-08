可口可乐被指塑料污染之王 肥宅快乐水如此罪孽深重

被誉为“肥宅快乐水”的可口可乐风靡全球数十年，但也却因此屡屡被评为“塑料污染之王”。据外媒报道，可口可乐公司第三次被评为最大塑料污染者，百事可乐、雀巢紧随其后，三家公司被评为全球三大塑料污染企业，被指在减少塑料垃圾方面“零进展”。



可口可乐被指塑料污染之王

据报道，某环保组织在世界各地收集并分类了近50万件塑料垃圾，通过分类统计发现，可口可乐公司是这些塑料垃圾的头号贡献者。去年可口可乐公司同样被评为了“最大塑料污染者”，可口可乐方面还做出了回应，表示我们正在努力解决这一至关重要的全球性问题。

而一年过去了，可口可乐再次被评为“最大塑料污染者”，可见可口可乐公司在过去一年中的承诺仅仅是一句空话。如此一来也让喜欢可乐的小伙伴们纠结了，既然可口可乐公司不作为，作为用户喝一口可乐竟然会对环境造成这么大污染，实在是罪孽深重。

目前塑料垃圾是当今世界重大的“公害”,已成为威胁生态环境的一个重要因素。除了对环境不利外，海洋中不断增长的塑料数量还影响着野生动物和人类。专家表示，它不会完全降解，而是分解成越来越小的碎片，最终被海洋生物摄入，影响极大。

有数据指出，人类一周内摄入的微塑料叠加在一起就有一张信用卡大小，实在是令人倍感罪孽深重，看来为了健康为了环保，以后还是少喝可乐，尤其是塑料瓶的。

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