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    DDR5内存有望明年量产 国产品牌或借机崛起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    在众多半导体芯片当中，内存是相对技术门槛较低的，因此业界认为国产芯片可以从内存寻求突破。而国内存储品牌的龙头之一，嘉合劲威最近也是宣布，正在积极引入DDR5内存技术，将在2021年于深圳坪山率先实现DDR5的量产。

    DDR5内存有望明年量产 国产品牌或借机崛起
    DDR5内存有望明年量产 国产品牌或借机崛起

    嘉合劲威目前正积极与芯片厂商沟通，引入和研发最新一代的DDR5内存技术，并且已经开始筹备DDR5生产线，最快将在2021年的第二季度推出单条16GB的DDR5内存条。

    分析认为，嘉合劲威不太可能是全球最早推出DDR5内存条的厂商，不过很有可能会加速DDR5的降价和普及，毕竟嘉合劲威旗下的光威和阿斯加特都以性价比而闻名。

    按照产品规划，intel和AMD下一代处理器基本明确支持DDR5内存，可以预见，明年将会是内存市场的一个转折点。DDR5作为下一代的内存规格，首先支持单个DIMM双通道，拥有极高的频率，初始频率有望达到4800MHz，此外带宽速度也比DDR4提高了接近50%。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/758/7582088.html report 757 在众多半导体芯片当中，内存是相对技术门槛较低的，因此业界认为国产芯片可以从内存寻求突破。而国内存储品牌的龙头之一，嘉合劲威最近也是宣布，正在积极引入DDR5内存技术，将在2021年于深圳坪山率先实现DDR5的量产。DDR5内存有望明年量产 国产品牌或借机崛起嘉合劲威目...
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