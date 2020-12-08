因为2020年疫情的肆虐，让很多企业面临着巨大的生死挑战，尤其是传统行业中很多名牌产品都没有熬过这次寒冬。而有的企业则没有被疫情打垮，反而越战越勇。比如格力近期虽然财报不理想，但董明珠表示9万格力员工无裁员减薪，令人赞叹。



董明珠自豪宣布：9万格力员工无裁员减薪

2020中国企业领袖年会上，董明珠表示：企业家一定要有自己的职责和精神，无论在任何困境下都要记住自己的使命。 董明珠称，虽然今年疫情下格力电器遇到了前所未有的困难，格力营收下滑了，但格力9万名员工，没有一个员工被裁员，没有一个员工被减工资。

疫情期间，面对中国消费者被困家中以及格力3万家线下门店关闭的情况，她开始改革格力电器数十年来一直坚持的销售模式，亲自上场在线上直播卖货。虽然刚开始她在直播首秀中成绩并不理想，但在之后的直播中，她屡屡创下新纪录。

今年9月，她在一场长达4个小时的直播中，销售了价值1.75亿美元的格力产品。今年10月30日，董明珠更是在南京的那场直播带货中，卖出了25.2亿元的成绩。

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