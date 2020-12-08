罗永浩为锤子再被限制消费 “真还传”可能要延期了

近日，北京锤子数码科技有限公司新增一则被限制消费信息。该限制消费令案号为(2020)津0103执4190号，立案日期为2020年9月7日，被限制消费人员为罗永浩。北京锤子数码科技有限公司成立于2014年6月，注册资本为2000万，法定代表人为温洪喜。



罗永浩为锤子再被限制消费

公司经营范围包含技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广、技术培训等。天眼查App显示，北京锤子数码科技有限公司目前关联数十条被限制消费信息。

前两天的罗永浩可谓是风光无两，差点借助电商直播登录A股，如果成功可能此前立下豪言壮语要把还钱经历拍成“真还传”就要成为现实了。尚纬股份发布公告称，拟以5.89亿元的价格收购成都星空野望40.27%股权。尽管罗永浩本人并未直接持股，但是跟星空野望的股东可是关系匪浅。



罗永浩为锤子再被限制消费

星空野望的第一大股东为罗永浩的主要直播搭档、前锤子科技产品总监黄贺；第二大股东李钧是罗永浩曾参与的创业项目——小野电子烟的联合创始人；第三大股东罗永秀，则是罗永浩的兄弟。然而没高兴两天，罗永浩A股计划就泡汤了。

12月3日晚，尚纬股份发布公告，终止支付现金购买成都星空野望科技有限公司40.27%股权。终止收购事项说明中提到，直播行业相关新规若正式实施，将对标的公司所在直播行业发展具有较大影响。两方进行了重新研判，经过反复、慎重讨论，一致决定终止该次现金收购事宜。

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