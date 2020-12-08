警方介入成都确诊女子隐私泄露 一夜跑四酒吧被骂翻天

尽管国内的疫情已经得到了有效的控制，但是隔断事件就能出现的新情况也时刻牵动着网友们的心。尤其是最近发生在四川成都的一起案例，更是引发了全国的关注和热议，成都确诊女子隐私也已经在网络上大肆泄露。针对成都确诊女子隐私泄露，事件警方回应称已介入。



成都确诊女子隐私泄露 警方介入

根据四川观察官网未必透露，成都警方回应确诊者个人信息被泄露：已介入调查。这两日，成都市新增新冠肺炎确诊病例患者赵某信息在网络平台流传。12月8日，澎湃注意到，赵某的个人隐私信息在多个社交平台上被转发，涉及的图片包含了姓名、身份证号码、家庭住址、照片等信息。

如果仅仅是一个普通的感染病例，那么不会引起如此轩然大波。而是该成都确诊女子的行为却遭到了很多网友的口诛笔伐。据成都市卫生健康委员会官方消息，患者1赵某，女，20岁，无固定职业，居住于成华区崔家店华都云景台小区，系郫都区昨日确诊病例卢某、赵某的孙女。



成都确诊女子隐私泄露 警方介入

其关键在于，根据通报的资料显示，近14天内，患者1主要停留的场所包括：中冶中央公园、嗨蓝调美甲店、小巷巷麻辣烫、海雾里小酒吧、playhouse酒吧、赫本酒吧等。有网友认为爷爷奶奶6日白天已经被确诊为新冠病例，赵某此前探望陪餐就应该有防范意识。

很多网友批判认为，她非但不戴口罩，在短短几日出现在多个公共场所，给疫情防控工作增加了难度。甚至还有不理性的声音，对女孩的私生活进行了批判。还有人对女孩的长相进行了攻击批判。甚至称她为转场皇后。



成都确诊女子隐私泄露 警方介入

有一些正义言辞且站在道德制高点上进行指责称：“明明奶奶出现了症状还到处跑，就是想祸害别人！一个晚上跑四个酒吧的，肯定不是什么好女孩！20岁的年纪不应该好好读书，去泡吧的肯定烂！”还有好事者拔出了成都确诊女子隐私泄露，并在网络上进行大肆传播。

12月8日，成都市公安局网络安全保卫支队一名工作人员告诉澎湃新闻，针对“成都确诊女子隐私泄露”一事，公安已介入调查。网传信息是否属实需等待调查结果，具体情况、调查结果可通过官方渠道了解。

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